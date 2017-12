“Invisible box challenge”, el reto viral que te convierte en el rey de los mimos

Internet no da tregua con sus retos virales, algunos más tontos que otros, pero siempre con personas interesadas en participar. El reto de la botella de agua, en de bañarse con agua fría y otras más populares como el harlem shake, son algunos de los más recordados.

El reto de moda, y que está llenando de videos las redes sociales, es el “invisible box challenge”, un reto en el que se debe simular que se camina sobre una caja invisible. Lograrlo no es fácil, requiere coordinación en las piernas y el impulso correcto. Un error puede significar una caída y la frustración de no lograrlo.

A continuación algunos videos de este reto. Si lo logras, sube el video y etiquétanos para una recopilación.

Stepping over you haters like pic.twitter.com/RDbyl8ywlf

When a twitter challenge actually goes your way lol #InvisibleBoxChallenge pic.twitter.com/3aaamFeaHj

Yea so...we don’t think this is how the challenge is suppose to work. Maybe it’s the socks #boxchallenge #invisibleboxchallenge pic.twitter.com/B8XrBeL5Zj

— Champs Sports (@champssports) 6 de diciembre de 2017