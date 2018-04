Irán advierte a EEUU que el pacto nuclear no es "negociable"

El presidente iraní, Hasan Rohaní, advirtió hoy a EEUU que el pacto nuclear no es "negociable" y aseguró que Irán no aceptará ninguna restricción más allá de sus compromisos recogidos en ese acuerdo.

En una larga conversación telefónica con su homólogo francés, Emmanuel Macron, Rohaní subrayó que "el JCPOA (siglas en inglés del acuerdo nuclear) y cualquier otro tema bajo esta excusa no son de ninguna manera negociables" según un comunicado de la Presidencia iraní.



"Hemos considerado una variedad de respuestas para cualquier decisión que EEUU tome el 12 de mayo", dice la nota, sin entrar en más detalles.



El presidente estadounidense, Donald Trump, anunciará el 12 de mayo si Washington abandona o no el JCPOA, firmado en 2015 entre Irán y el Grupo 5+1 (EEUU, Rusia, China, Francia, Reino Unido y Alemania).



Rohaní advirtió de que aunque EEUU decida permanecer en el JCPOA "mientras continúe con la forma en que ha estado funcionando en los últimos dos años, no será aceptable" para Irán.



En su opinión, la conducta actual de Washington implica "una violación explícita" del pacto y crea una incertidumbre y miedo a sanciones que dificulta las inversiones y los negocios de las empresas extranjeras en Irán.



Además, la semana pasada, Trump y Macron abrieron la puerta a negociar un nuevo pacto multilateral con Irán para bloquear la actividad nuclear de Teherán "a largo plazo" y limitar tanto su sistema de misiles balísticos como su influencia en la región.



Sobre el primer punto, Rohaní indicó que el futuro del JCPOA después de 2025 estará determinado por las regulaciones internacionales.



En cuanto a la situación regional, se limitó a decir que Irán siempre ha demostrado estar abierto a "negociar para garantizar la estabilidad y seguridad regional, en particular para combatir el terrorismo".



Desde París, la presidencia francesa hizo también público un comunicado sobre la llamada que mantuvieron Macron y Rohaní.



Según el Elíseo, el presidente francés, Emmanuel Macron, aseguró a Rohani que mantiene su apoyo al acuerdo de 2015, que desea ampliarlo hasta 2025, así como conseguir avances de Teherán en el control de su programa balístico y en su implicación en las crisis regionales.



Tras una hora de conversación telefónica, Macron y Rohani acordaron "trabajar sobre todo en las próximas semanas para preservar el contenido del acuerdo de 2015 en todos sus componentes", según la Presidencia francesa.



Pero Francia desea que ese acuerdo sea ampliado a 2025, tal y como se comprometió Macron ante el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contrario a ese tratado.



Además, quiere que se amplíe a otros factores, como el programa balístico iraní y su implicación en las crisis regionales.



En ese sentido, Macron y Rohani también consideraron prioritario el diálogo sobre la situación en Yemen y Siria.



Macron insistió en la necesidad de "evitar toda escalada de tensión en la región".



EEUU y Francia critican especialmente el apoyo iraní al régimen sirio de Bachar al Asad y al grupo libanés Hizbulá, una estrategia que Teherán no tiene intención de cambiar.



El acuerdo nuclear de 2015 limita el programa atómico de Teherán a cambio del levantamiento de las sanciones internacionales, pero no incluye ninguna restricción a las armas convencionales de Irán o sus políticas en Oriente Medio.



Desde Jerusalén, el nuevo secretario de Estado de EEUU, Mike Pompeo, aseguró hoy que si el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no logra que se corrija el "defectuoso" acuerdo nuclear con Irán, la Administración estadounidense se retirará de este pacto.