Israel niega visa de trabajo a miembro de Human Rights Watch

Las autoridades israelíes rechazaron una solicitud de Human Rights Watch de obtener un permiso de trabajo para su director regional, acusando al grupo de difundir "propaganda" palestina, indicó este viernes el grupo de derechos.

La decisión es una nueva medida de Israel contra grupos humanitarios y otras organizaciones activistas a las que acusa de prejuicios contra el país.

El Ministerio israelí del Interior emitió su decisión esta semana, unos seis meses después de HRW pidiera el permiso para que su director de Israel y Palestina, Omar Shakir, que tiene su sede en Nueva York, pudiera trabajar en el país.

En una carta con fecha del lunes, el Ministerio dijo que los reportes del grupo "se han inmiscuido en política al servicio de la propaganda palestina, alzando falsamente la bandera de los `derechos humanos"'. La decisión, señaló la misiva, se basó en una recomendación del Ministerio israelí de Exteriores.

El portavoz del Ministerio. Emmanuel Nahshon, describió a HRW como "una organización descaradamente antiisraelí cuyos informes tienen el único propósito de dañar a Israel sin consideración ninguna por la verdad o la realidad".

"No hay motivo para conceder una visa a una persona u organización que quiere dañar al país, afirmó. No somos masoquistas y no hay motivo por el que debamos seguir haciéndolo", añadió.

La decisión se debe únicamente a las actividades del grupo y no tiene nada que ver con el origen étnico de Shakir, un ciudadano estadounidense de ascendencia iraquí.

Shakir, un abogado que estudió en Stanford, también ha trabajado en materia de derechos humanos en Egipto, Pakistán y el centro de detención de Estados Unidos en Bahía de Guantánamo, según su biografía.

El grupo con sede en Nueva York monitorea los derechos humanos en unos 90 países, incluidos varios de Oriente Medio. HRW dice tener acceso directo a la mayoría de estos países, aunque unos pocos, como Cuba, Egipto, Irán, Corea del Norte, Uzbekistán y Venezuela, han bloqueado el acceso a su personal.

"La carta de rechazo fue una conmoción, dado que hemos tenido acceso regular a Israel y Cisjordania durante casi tres décadas e interaccionamos con regularidad con las autoridades israelíes", comentó Shakir en un email. "Tacharnos de propagandistas y falsos defensores de los derechos humanos coloca a Israel junto a estados muy represivos como Corea del Norte, Irán y Sudán, que han bloqueado el acceso a miembros del equipo de Human Rights Watch".

Nahshon dijo que el personal local del grupo puede seguir operando y publicar informes.

En Washington, el portavoz del Departamento de Estado Mark Toner dijo que Estados Unidos no comparte la descripción de HRW expresada por Israel.

"HRW es una organización de derechos humanos creíble y aunque no estamos de acuerdo con todas sus afirmaciones o conclusiones, dada la seriedad de sus esfuerzos respaldamos la importancia del trabajo que hacen", dijo Toner.

HRW ha publicado varios reportes muy críticos con Israel, especialmente después de guerras o de brotes de violencia con milicianos palestinos. Por ejemplo, el grupo acusó a Israel de cometer crímenes de guerra durante combates con milicianos de Hamas en la Franja de Gaza en el verano de 2014. Israel rechazó de plano las conclusiones de ese reporte.

La organización también ha publicado informes críticos con los palestinos. Por ejemplo, el año pasado acusó a la Autoridad Palestina, que cuenta con respaldo internacional y gobierna en Cisjordania, así como a su rival Hamas, que dirige Gaza, de detener de forma arbitraria a periodistas y activistas. También ha criticado ejecuciones ordenadas por Hamas.