Jefa de gabinete reitera su respaldo a Kuczynski, tras indulto a Fujimori

La presidenta del Consejo de Ministros de Perú, Mercedes Aráoz, reiteró hoy su respaldo al mandatario de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, tras el indulto otorgado al expresidente Alberto Fujimori, al defender la medida adoptada por el jefe de Estado.

En una rueda de prensa, Aráoz recordó que "hace mucho tiempo dije que si el presidente toma la decisión de dar (a Fujimori) un indulto de carácter humanitario, yo lo respaldaría, y lo sigo respaldando".



En tal sentido, Kuczynski le ha ratificado su confianza en el cargo, indicó.



No obstante, la jefa del gabinete confirmó que "algunos ministros han decidido dar un paso al costado", razón por la cual están evaluando la composición del Ejecutivo para "llegar a una situación de reconciliación certera".



Los ministros renunciantes a sus cargos han sido Carlos Basombrío en el despacho del Interior y Salvador del Solar en Cultura.



"Ellos han sido personas fundamentales para las políticas de Estado a los cuales nos abocamos y confío contar con su apoyo en un futuro cercano", comentó Aráoz.



Sobre el indulto a Fujimori, la primera ministra remarcó que la decisión "no fue repentina, el presidente ha venido siguiendo y evaluando la salud del expresidente Fujimori, en los últimos meses, y lo había adelantado a la prensa en diferentes momentos".



En tal sentido, contó que cuando el mandatario recibió, el último fin de semana, el informe de la Comisión de Gracias Presidenciales, recomendando el indulto humanitario a Fujimori, él hizo uso de la prerrogativa que le confiere la Constitución Política y otorgó el beneficio.



"Desde mi parte anuncié que el indulto humanitario no formaba parte de la agenda del gabinete, esta es una decisión del presidente usando las normas y las leyes, no ha habido ninguna modificatoria legal", insistió Aráoz.



La jefa del gabinete, y también segunda vicepresidenta de la República y legisladora, aseguró que ningún miembro del oficialismo participó en negociación alguna, durante la sesión de vacancia de Kuczynski en el Congreso por presuntos vínculos con la empresa brasileña Odebrecht.



El jefe de Estado se salvó de la destitución en el Parlamento, en parte, debido a los votos de abstención de un sector del fujimorismo liderado por el hijo menor del exmandatario, Kenji Fujimori.



Respecto al rechazo que ha generado el indulto en los familiares de las víctimas de las matanzas por las cuales fue condenado el exmandatario, Aráoz dijo que el gobierno va a tener una conversación con ellos para alcanzar "una total reconciliación en el país".



"Queremos un país en paz, que vea que el pasado tiene que empezar a curarse", afirmó la titular del Consejo de Ministros.