Jefe interino de FBI contradice a la Casa Blanca

Paso a paso, el director interino del FBI Andrew McCabe destripó este jueves las explicaciones de la Casa Blanca sobre la destitución del director James Comey ante una audiencia en el Senado.

Tras la medida sorpresiva del presidente Donald Trump, la Casa Blanca dijo que Comey había perdido la confianza de los agentes y de la opinión pública en general.

"Eso no es cierto", dijo McCabe en respuesta a la pregunta de un senador. "También puedo decirle que el director Comey gozaba de amplio apoyo dentro del FBI y lo goza aún hoy".

Con el despido de Comey, la suerte de la investigación del FBI de la intromisión rusa en las elecciones y sus posibles vínculos con la campaña de Trump queda sumida en la incertidumbre. La investigación acosa a Trump desde el primer día de su presidencia, aunque ha negado cualquier vínculo con Rusia o conocimiento de alguna coordinación de su campaña con Moscú.

McCabe calificó la investigación de "altamente significativa" _al contrario de como la presenta la Casa Blanca_ y aseguró a los senadores de la Comisión de Inteligencia que la destitución de Comey no la afectará. Prometió que no tolerará interferencia alguna de la presidencia ni informará a ésta sobre los avances de la investigación.

"Nadie puede impedir a los hombres y mujeres del FBI que hagan lo correcto", afirmó. Añadió que no ha habido interferencia hasta el momento.

Trump escribió en una carta fechada el martes que el director le había dicho "tres veces" que él personalmente no era objeto de la investigación. McCabe dijo que el FBI habitualmente no revela a una persona si está siendo investigada o no.

La Casa Blanca se negó a hacer declaraciones o dar pruebas el miércoles. Antiguos agentes del FBI dijeron que semejante declaración por parte de un director sería prácticamente inconcebible. McCabe dijo a los senadores que no podía hacer declaraciones sobre conversaciones entre Comey y el presidente.

Días antes de su despido, Comey había solicitado mayores recursos para su investigación, de acuerdo con fuentes oficiales, lo cual generó temores de que Trump intentaba socavar una investigación que amenazaba su presidencia. McCabe dijo que no estaba enterado de tal pedido y que la investigación sobre Rusia tiene los recursos necesarios.