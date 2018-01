Joven acusada de matar a su novio dijo que disparos fueron accidentales

El caso de Nahir Galarza sigue latente, la joven de 19 años que confesó haber matado a su supuesto novio, Fernando Pastorizzo, de 20 años, permanece detenida y esta vez entregó a las autoridades una nueva versión de los hechos.

Según expone el diario El Clarin, la acusada dijo que aquella noche Fernando estaba muy enojado y ella había acudido a su casa a por el cargador de su móvil después de varios intentos fallidos de hablar con él por teléfono. Cuando se calmó, ella accedió a que la llevara a su casa en moto y que allí, fue él quien cogió el arma, que estaba sobre la nevera. "Y ahí empezó a joder, a moverla para todos lados.

'Mirá el fierro [pistola] de tu viejo'. Y entonces me enojé y empecé a decirle 'pelotudo' y como él se reía me enojé y le dije que era un enfermo y me fui a mi habitación", explicó la joven y aseguró que “Pastorizzo la siguió al cuarto y, una vez allí, le pidió perdón, mantuvieron relaciones y él volvió a ponerse violento y empezó a acusarla de verse con otro chicos. Al final, ella admitió que mantenía una relación con otro joven”.

“Le dio un ataquede ira, agarró el arma de nuevo y me apuntó en la panza, que yo me iba a ir con él porque yo era de él". Según la chica, el joven la obligó a punta de pistola a montarse en la moto y emprendió una carrera enloquecida a toda velocidad, riéndose y con el arma en la mano”

y sostuvo "Iba gritando... que era una zorra, me decía: 'Sos un asco de persona'. Y después fue todo el camino insultándome...", continuó la acusada, que mientras "gritaba y estaba muerta de miedo". En un momento determinado, él perdió el control de la moto. "Y en ese momento le saqué la pistola, ni siquiera miré cómo la agarré y frenó de golpe, yo sentí la primera explosión y ahí nos caímos los dos de costado, me alcanzo a parar y como no entendía nada empecé a temblar, me quedo como sorda, quedé como boba, y me agacho para mirarlo y ahí es donde sale la segunda explosión que me sorprendió, me quedé de nuevo sorda y ahí reaccioné y tiré el arma al piso, no sabía qué hacer, estaba nerviosa, estaba temblando y no sabía qué había pasado", recoge el diario.

Por otra parte, el fiscal que tiene a su cargo la investigación del hecho, Sergio Rondoni Caffa, relató al canal 9 del Litoral que una amiga de Nahir declaró que la joven detenida sabía usar armas.

"El papá de esta chica manifestó que le había enseñado, pero a esta fiscalía no le interesa tanto quién le enseñó", explicó el fiscal.

El día del crimen

La joven Nahir Galarza, de Gualeguaychú (municipio de la provincia de Entre Ríos cercano a Uruguay), confesó haber disparado dos veces a Fernando Pastorizzo la madrugada del 29 de diciembre con la pistola de su padre policía y se fue a dormir.

Horas más tarde se levantó y tomó su teléfono móvil, eligió una foto de ella junto al joven y la publicó en una red social con la frase "Te amo siempre".

La investigación judicial llevó a sospechar del padre de Nahir, ya que se identificó el calibre de las balas con las que murió el joven como las del arma reglamentaria del progenitor.

En un momento en el que el cerco de la investigación se estrechaba sobre su padre, Nahir reconoció que había sido ella y pidió que le quitaran la responsabilidad a su padre y a su familia.

La sentencia podría ser cadena perpetua si se comprueba que mantenía una relación sentimental con Pastorizzo, ya que en el caso de que no fueran novios, la pena sería menor.