Justicia de Perú examinará validez de indulto a Fujimori

La Corte Suprema de Justicia peruana dijo el lunes que examinará la validez del indulto otorgado en diciembre al expresidente Alberto Fujimori, internado en una clínica limeña por una arritmia.

En una nota de prensa la Corte indicó que el juez supremo Jorge Castañeda Espinoza abrió las puertas al examen del indulto en aplicación del principio constitucional "de acceso a la justicia". La defensa de Fujimori será notificada a fin de "no limitar su derecho de defensa".



Al momento no se sabe en cuánto tiempo se conocerá la decisión de la justicia peruana.



En la víspera Fujimori, de 80 años, fue internado en una clínica local por un cuadro de arritmia cardíaca luego de presentar varias molestias durante la última semana, informó su médico.



"Se tomó la decisión de que si esto continuaba, lo mejor era hospitalizarlo y hacer una investigación en profundidad", dijo su doctor, Alejandro Aguinaga, a la radio local RPP.



Es la cuarta vez que Fujimori se interna en la clínica Centenario desde que el exmandatario fue indultado por "razones humanitarias" por el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski a fines de diciembre de 2017.



Fujimori cumplía una condena de 25 años de cárcel por el asesinato de 25 peruanos a manos de un grupo militar clandestino que actuaba bajo su conocimiento durante su gobierno (1990-2000).



También tenía otras tres condenas por corrupción y un nuevo juicio por el asesinato de otros seis peruanos realizado por el mismo grupo de militares asesinos.



Su indulto, que desató la furia de izquierdistas y activistas por los derechos humanos, será analizado por la justicia peruana tras una orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.



La excarcelación provocó el rechazo internacional y fue percibida por quienes protestan como un "canje político". El gobierno de Kuczynski admitió que el proceso fue uno de los más rápidos en la historia peruana, con apenas 13 días de duración, cuando en promedio demoran más de 100.



La administración de Kuczynski justificó el indulto a Fujimori porque padece "una enfermedad progresiva, degenerativa e incurable", pero no mostró detalles que justifiquen su decisión.



Kuczynski renunció en marzo tras un escándalo de intento de compra de votos por parte de miembros de su administración para fortalecer su débil gobierno. Lo reemplazó el actual mandatario Martín Vizcarra.



Fujimori gobernó Perú durante una década, y a fines del 2000 huyó a Japón acosado por escándalos de corrupción. El Parlamento lo retiró del cargo por "incapacidad moral".