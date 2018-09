Keiko Fujimori afirma que Perú "no está para golpes de Estado"

La líder del partido Fuerza Popular, Keiko Fujimori, afirmó hoy que Perú "no está para golpes de Estado", en alusión a la posibilidad del cierre constitucional del Congreso de no aprobarse una cuestión de confianza planteada por el Ejecutivo.

Durante una visita a la ciudad de Chala, en la región sureña de Arequipa, Keiko afirmó que ve "con mucha preocupación la actitud del presidente (Martín) Vizcarra, que ha planteado una cuestión de confianza al Congreso, pero que en realidad lo que busca no es eso".



"El Perú, queridos hermanos, no está para golpes de Estado, no está para debilitar más a sus instituciones", aseguró Fujimori, según mostró un video que publicó en su cuenta de Twitter.



La líder opositora, que cumplió una gira proselitista de apoyo a sus candidatos para las próximas elecciones municipales en Arequipa, sostuvo que su país requiere que los políticos trabajen "unidos de la mano para el desarrollo".



"Y desde acá le digo, presidente Vizcarra, lo que Chala necesita es agua, títulos de propiedad, pistas, veredas, seguridad", añadió.



Fujimori declaró horas después de que el presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, presentó una cuestión de confianza ante el Congreso para insistir en la urgencia de que se aprueben cuatro reformas constitucionales que deben ser ratificadas en referéndum el próximo 9 de diciembre, según el pedido del Ejecutivo.



Villanueva anunció que el Gobierno solo dará por aprobada su cuestión de confianza si es que se aceptan sus cuatro proyectos de reforma política y de la Judicatura y la celebración del referéndum.



"Si no aprueban (las cuatro reformas), no aprobaron la confianza", precisó Villanueva, lo que significaría que el Ejecutivo podría disolver constitucionalmente el Congreso y llamar a nuevas elecciones legislativas.



Antes de llegar a Chala, Fujimori también visitó la ciudad arequipeña de Acarí, donde aseguró que el Ejecutivo ha creado "una cortina de humo para tapar la incapacidad" de su gestión, con la presentación de la cuestión de confianza ante el Congreso.



La líder de Fuerza Popular, el partido con la mayor bancada en el Parlamento, también se quejó de que es culpada de muchos de los males de su país, en alusión al aumento en su desaprobación popular, que ha llegado a un 80 % en las últimas semanas, de acuerdo con diversos sondeos.



Tras la presentación del primer ministro, el pleno del Congreso debate la cuestión de confianza, a la cual han manifestado su apoyo la mayoría de las bancadas, a excepción de Fuerza Popular, cuyos integrantes han mantenido un tono beligerante hacia el Ejecutivo.

Anterior Fiscalía aclara que sí va a remitir copias para que Corte investigue a Benedetti