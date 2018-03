The Killers agita cierre de un Lollapalooza Brasil con marcado tono político

La banda The Killers bajó hoy el telón a la séptima edición del festival Lollapalooza Brasil, que este año tuvo un marcado acento político con proclamas a favor del desarme en EE.UU. y contra la violencia y el racismo tras el asesinato a tiros de la concejala brasileña Marielle Franco.

El grupo liderado por Brandon Flowers puso el broche de oro con una mezcla de los temas que les llevaron al estrellato, como "Somebody Told Me" y "Spaceman", con otros más recientes como "The Man", incluido en su último disco "Wonderful Wonderful" (2017) y que dio el pistoletazo de salida al concierto.

La selección de músicas, de hecho, fue prácticamente la misma que llevaron estos últimos días tanto al Festival Estéreo Picnic de Bogotá, como a la edición chilena del Lollapalooza, pero no decepcionó en absoluto.

Si en la capital colombiana Flowers se animó a hablar algo de español e invitó a un espectador a tocar la batería, en Sao Paulo se atrevió con el portugués e invitó a una joven carioca a tomar el control de las baquetas para acompañar, con bastante destreza, "For Reasons Unknown".

El nirvana llegó con el bis, momento para el que reservaron "When You Were Young" y "Mr. Brightside", cuyos acordes enloquecieron a un público que cantó al unísono con el carismático vocalista.

Antes de The Killers, Lana del Rey emocionó también hoy a algunos de los espectadores con canciones como "Serial Killer" y dos de sus clásicos: "Video Games" y "Summertime Sadness".

Con su estilo melódico retro, su mirada al infinito y esa aparente desgana con la que se mueve sobre el escenario, que contó con unas palmeras apostadas a los lados, la cantora neoyorquina interpretó, entre otras, "Get Free", "Change" y "Lust for Life", integradas en su último disco, lanzado el año pasado.

La artista preguntó varias veces a los asistentes qué músicas eran de su preferencia y estuvo tan cómplice con ellos que llegó a darle un par de caladas a un cigarrillo antes de cerrar su actuación.

También se presentó este domingo el rapero Wiz Khalifa y el ex cantante de Oasis Liam Gallagher, quien cumplió sin incidentes tras la espantada que protagonizó hace una semana en la edición chilena del festival.

El menor de los hermanos Gallagher actuó durante cerca de una hora y trajo lo mejor de Oasis con "Rock 'n' Roll Star", "Morning Glory", "Some Might Say", "Live Forever" y la más esperada de todas, "Wonderwall".

En estos tres días de conciertos, el popular festival no ha podido escapar del tono reivindicativo que ya impregnó por completo los desfiles del pasado carnaval en un año, este 2018, en el que todo parece tener un cierto aroma político en Brasil, donde, por otro lado, habrá elecciones presidenciales en octubre.

Algunos grupos locales se sumaron este domingo a los homenajes que durante los últimos tres días ha recibido la figura de la también activista de derechos humanos Marielle Franco, cuyo asesinato, ocurrido la semana pasada en Río de Janeiro, conmocionó Brasil y fue condenado por diversos organismos internacionales.

El grupo "Francisco, El Hombre", formado por los hermanos mexicanos Sebastián y Mateo Piracés-Ugarte y por los brasileños Juliana Strassacapa, Andrei Kozyreff y Rafael Gomes, ofreció hoy un impactante recital con composiciones de gran calado social ("Está con dólar, está con Dios") y recordaron a la concejala.

"Todos los días perdemos mujeres de todas las edades, colores y etnias. Hoy canto por Marielle Franco. Su voz nunca será silenciada", clamó Strassacapa.

Pero Franco no solo fue recordada por artistas brasileños, la cantante sueca Zara Larsson también le dedicó en la jornada inaugural una canción y destacó su lucha contra "la violencia policial y por la justicia social", así como la británica Jesuton.

Por su parte, los estadounidenses Imagine Dragons, que ofrecieron uno de los mejores conciertos de la cita, y Pearl Jam lanzaron en la víspera mensajes contra la permisiva política armamentística en su país en el mismo día en el que miles de personas tomaron las calles de EE.UU. a favor de un mayor control de armas.

"Estoy cansado de que perdamos a nuestros hijos con armas", dijo el vocalista Dan Reynolds durante su concierto.

Lollapalooza Brasil cerró hoy su séptima edición después de tres jornadas en las que colgó el cartel de no hay billetes con una asistencia media diaria de unas 100.000 personas, que disfrutaron de más de 70 atracciones de las más diversas corrientes, desde rock hasta rap, pasando por electrónica. EFE