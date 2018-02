Kuczynski reitera que no recibió "jamás una donación" de Odebrecht

El presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, afirmó hoy que "jamás" recibió una donación económica del exrepresentante de la constructora brasileña Odebrecht en el país, Jorge Barata, tal como señalaron medios locales que este declaró a un equipo de fiscales peruanos que lo interrogó en Brasil.

"Yo, Pedro Pablo Kuczynski, no he recibido jamás una donación del señor Barata. Yo no he recibido ninguna financiación de dicha fuente para mis campañas presidenciales", remarcó Kuczynski en un mensaje en su cuenta en la red social Twitter.

El gobernante comentó que "una versión de la prensa" indicó hoy que "las declaraciones del señor Barata hablarían supuestamente de la campaña de 2011".

"En esa campaña yo no contaba con un partido sino con una alianza", sostuvo antes de explicar que esa estaba conformada por el Partido Popular Cristiano (PPC), Alianza Para el Progreso (APP), Restauración Nacional y el Partido Humanista.

"Como candidato, no tuve manejo ni control de la tesorería de dicha alianza", concluyó.

Según el diario La República, durante el interrogatorio de hoy en Brasil, Barata dijo que contribuyó con 300.000 dólares para la campaña del 2011 de Kuczynski, mediante la empresaria Susana de la Puente, actual embajadora de Perú en el Reino Unido.

El exrepresentante de Odebrecht fue interrogado el martes y hoy en la ciudad brasileña de Sao Paulo por un equipo de fiscales peruanos liderado por el fiscal superior Coordinador de Lavado de Activos, Rafael Vela.

Según la información de los medios peruanos, Barata confirmó las declaraciones de Marcelo Odebrecht, el dueño de la constructora, quien en noviembre pasado dijo a los fiscales que su empresa dio contribuciones económicas a las campañas electorales de políticos peruanos como Keiko Fujimori, Alan García, Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Susana Villarán, además de contratar conferencias del actual presidente Kuczynski.

El gobernante afrontó el pasado 21 de diciembre un pedido de destitución presentado por la oposición en el Congreso por sus vínculos con Odebrecht, del que se salvó por la decisión de un grupo de diez legisladores fujimoristas, liderados por Kenji Fujimori, de abstenerse en esa votación.

Sin embargo, representantes de la izquierda en el Congreso han anunciado que presentaron un nuevo pedido de destitución, ante los presuntas nuevas evidencias de sus vínculos con la constructora, una posición que es apoyada por el fujimorismo.

Ante esta situación, Kucyznski publicó hoy otro mensaje en Twitter en el que anunció que ha aceptado ser interrogado por la comisión legislativa que investiga los casos de corrupción Lava Jato y Odebrecht.

"Honrando mi palabra y el compromiso que tengo con todos los peruanos, recibiré a la Comisión Lava Jato el día viernes 16 de marzo de 2018, a las 9:30 am en Palacio de Gobierno", detalló.

El caso Odebrecht en Perú se centra en trazar el rastro de los sobornos pagados a funcionarios entre 2005 y 2014 para adjudicarse millonarios contratos en obras públicas, lo que implica los mandatos presidenciales de Toledo (2001-2006), García (2006-2011) y Humala, además de las presuntas donaciones a campañas electorales de los principales líderes políticos.