La Cancillería de Ecuador tilda de "atentado" a explosión en Esmeraldas

La Cancillería de Ecuador tildó hoy de "atentado" la explosión de un artefacto en la parte posterior de un edificio policial en la provincia de Esmeraldas, en el noroeste del país, que dejó cuatro servidores policiales con heridas leves.

"La Cancillería de Ecuador expresó hoy su más enérgica condena al atentado perpetrado contra la Policía Nacional ocurrido hoy en el cantón San Lorenzo de la provincia de Esmeraldas, en la frontera con Colombia, que provocó heridos y graves afectaciones a las instalaciones", indicó en un comunicado.



Añadió que "el Gobierno enfatiza su absoluto rechazo a los actos violentos en todas sus formas y manifestaciones y recalca el compromiso que los ecuatorianos tienen con la paz, valor supremo para una convivencia civilizada".



El Ministerio del Interior descartó víctimas mortales a consecuencia de la explosión ocurrida en un área aledaña al Comando policial en San Lorenzo.



El hecho se registró en la madrugada y la detonación afectó estructuras en el muro posterior y ventanales donde funcionan el comedor y los dormitorios, precisó en un comunicado en el que añadió que también se evidenciaron "daños en vehículos policiales y civiles estacionados al interior del recinto".



En Twitter detalló que, las primeras observaciones determinan que "en el lugar de la detonación, el 95 % de la infraestructura se vio afectada por la explosión (ventanales, estanterías, puertas, techos, etc)" y agregó que se sigue realizando las verificaciones para detectar otros daños.



Según el Ministerio, personal de Criminalística realiza el debido procedimiento, mientras miembros del Grupo Especial Móvil Antinarcóticos (GEMA) y el Grupo de Operaciones Especiales (GOE) recorren la parte exterior de la unidad.



"Se trabaja de forma sistemática para identificar a los presuntos autores", señaló en un comunicado que no detalla el tipo de artefacto que explotó.



En su cuenta de Twitter, el Ministerio del Interior Publicó: "#MDI confirma que no existen víctimas mortales tras explosión de vehículo esta madrugada en #SanLorenzo".



El Ministro del interior, César Navas, junto con el alto mando policial, está en la zona para analizar los hechos.



"Al momento se realiza el censo de personas afectadas en la zona para intervenir inmediatamente en el lugar, activando albergues y lugares de abastecimiento", indicó el Ministerio.