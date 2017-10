La Constituyente venezolana juramentará mañana a los gobernadores elegidos

La presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Delcy Rodríguez, anunció hoy que este suprapoder instaurado por el oficialismo juramentará este martes a los gobernadores regionales declarados vencedores en las elecciones celebradas este domingo en el país caribeño.



"Yo quiero informar al país que el día de mañana sesionará la ANC y allí será juramentados los gobernadores y las gobernadoras que, conforme a los resultados anunciados cívicamente por el Poder Electoral, fueron electos", dijo Rodríguez en una rueda de prensa en la sede del Consejo Nacional Electoral (CNE).



El oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) ganó las elecciones en 17 de los 23 estados del país, según los resultados ofrecidos anoche por el CNE.



La coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD), que consiguió cinco gobernaciones, ha denunciado graves irregularidades en el proceso electoral y no reconoce los resultados.



A esta hora sigue pendiente el recuento de votos en el estado Bolívar del sur del país, donde una cantidad de votos muy pequeña separaría a los candidatos de ambos bandos.



En su intervención de hoy, Rodríguez explicó asimismo que la ANC participará en las auditorías de los resultados que aún están por completar.



La oposición -y buena parte de la comunidad internacional- no reconoce la legitimidad de la ANC, y ha asegurado que sus gobernadores no prestarán obediencia a una institución que considera un instrumento para consolidar una dictadura en Venezuela.



Rodríguez compareció ante la prensa acompañada de la presidenta del CNE, Tibisay Lucena, que emplazó a quienes no acepten los resultados ofrecidos hasta ahora a utilizar los canales legales existentes para impugnarlos.



Las regionales de domingo se celebraron con casi un año de retraso sobre la fecha prevista según la ley, después de una campaña electoral marcada por las denuncias de la oposición y la sociedad civil de supuestas maniobras del CNE para desmovilizar a los votantes de la MUD.