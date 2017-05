La curiosa foto detrás de la cumbre de la OTAN

Hay fotos que marcan la historia, esta es una de ellas. En ella se ve a las parejas de los mandatarios que presiden la asamblea parlamentaria de la Otan.

Mientras sus parejas discutían algunos temas de interes mundial, las primeras damas recorrieron algunos lugares de Bruselas, visitaron museos, tiendas lujosas y cerraron la jornada con una cena en el castillo de Laeken, presidida por la reina Matilde.

En la fotos tomada antes de la cena, se encontraba por primera vez la sexy Melania Trump, esposa de Donald Trump, pero ella no es la que llamó la atención.

En esta se encontraban además: Brigitte Macron, la primera dama francesa; Emine Gulbaran Erdogan, de Turquía; la reina Matilda de Bélgica; la esposa del secretario general de la OTAN, Ingrid Schulerud; la búlgara Desislava Radeva; la belga Amelie Derbaudrenghien; la eslovenia Mojca Stropnik y la islandesa Margret Baldvinsdottir, pero hay algo llamativo, y es la presencia de un único hombre: Gauthier Destenay, esposo del primer ministro de Luxemburgo, Xavier Bettel.

La postal ha recorrido las redes sociales, ha sido noticia en diferentes portales y le ha dado la vuelta al mundo, pues es primera vez que aparece un hombre en la foto de las primeras damas.

Lo cierto, es que el hecho ha sido aplaudido por varios internautas, que calificaron de valiente, pues destruye los limitantes que aveces se le impone a la orientación sexual y le da un mensaje de tolerancia al mundo.

Destenay, arquitecto y de 44 años, se casó con Xavier Bettel hace dos años, después de cinco de relación y meses después de que fuera posible en Luxemburgo la unión legal de personas del mismo sexo.

En 2013, cuando Bettel fue electo primer ministro, su relación con Destenay era pública. Desde ese tiempo, viajan juntos a todos los requerimientos de carácter oficial en representación de Luxemburgo.

La relación es el primer enlace matrimonial entre un miembro activo de la política con una persona de su mismo sexo.

2nd wedding anniversary today.

But a shame that in over 70 countries anti-homosexuality laws still exist.(Map) XB pic.twitter.com/oGvGVs9nnT

— Xavier Bettel (@Xavier_Bettel) 15 de mayo de 2017