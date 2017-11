La fuga de Ledezma sacude a una Venezuela pendiente del diálogo

La fuga del alcalde metropolitano de Caracas, el opositor Antonio Ledezma, sacudió hoy a una Venezuela pendiente del diálogo político entre la oposición y el Gobierno de Nicolás Maduro, después de que el político burlara la justicia venezolana que le mantenía en arresto domiciliario desde 2015.

El opositor, que ha sido tajante en que no se puede ir a un diálogo que considera una "burla" al pueblo venezolano, fue detenido el 19 de febrero de 2015 y pasó sus dos primeros meses privado de libertad en la cárcel militar de Ramo Verde, acusado de delitos de conspiración y asociación para delinquir por los que no ha sido juzgado.



Tras cumplir esta semana 1.000 días detenido, el opositor decidió escapar "para no convertirse en un rehén del régimen ante el supuesto diálogo que se lleva a cabo en República Dominicana", según dice un comunicado de la organización "Soy Venezuela" de la que forma parte Ledezma.



Este jueves se retomó en República Dominicana el proceso de diálogo político entre el Gobierno y la oposición venezolana con unas conversaciones "preparatorias" para el encuentro formal entre las partes previsto para el 1 y el 2 diciembre, después de que el proceso quedara en el aire el pasado septiembre.



Para "Soy Venezuela" este proceso de diálogo es "otra intentona" del Gobierno "de ganar más tiempo, de conseguir el levantamiento de las sanciones internacionales y el refinanciamiento de la deuda".



De la formación "Soy Venezuela" forman parte los partidos Vente Venezuela y Alianza Bravo Pueblo (ABP), el primero de la dirigente opositora María Corina Machado y el segundo de Ledezma. Ambos han mostrado su rechazo a volver a las negociaciones con el oficialismo.



Sobre la fuga de Ledezma, María Corina Machado ha dicho hoy que el alcalde metropolitano huyó del país porque "corría peligro por la posición que asumió con firmeza y coherencia ante la pretensión de reeditar el falso diálogo".



"Yo estaba segura que Antonio Ledezma no permitiría que lo hicieran rehén de la tiranía (..) Donde esté, luchará sin descanso por nuestra Libertad", agregó Machado en un mensaje publicado en su cuenta de Twitter.



Entretanto, Helen Fernández, que se hizo cargo de la Alcaldía Metropolitana de Caracas después de la detención de Ledezma, ha dicho también por la misma red social que el político "no se presta, ni se prestará a diálogos que burlan al pueblo y beneficia a unos pocos", además de asegurar que no hubo negociación con el Gobierno para su huida.



Tras conocerse la evasión de Ledezma, agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) registraron el domicilio del alcalde de 62 años.



Según pudo constatar Efe, varios agentes del Sebin ingresaron en la vivienda situada en la urbanización Santa Rosa de Lima del este de Caracas, en la que ha pasado bajo arresto domiciliario la mayor parte de los más de dos años y medio que han transcurrido desde que fuera detenido.



Por su parte, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, recibió con risas la fuga de Ledezma, a quien deseó irónicamente "felicidad", y pidió a España que no devuelva a su país a este político.



"La vida es un componente de muchas cosas, pero para que sea vida hace falta amor y humor, de eso sabe bastante el director del Sebin (servicio de inteligencia), no tanto de amor pero sí de humor, le gusta jugarle algunos chistes a la oposición ¿ah? (risas). Hoy se nos escapó Antonio Ledezma", dijo el jefe de Estado venezolano.



En un acto para impulsar la "Gran Misión Justicia Socialista", Maduro se refirió a Ledezma como el "vampiro", un sobrenombre que le ha puesto al compararlo con uno de los personajes de la serie estadounidense "The Munsters", que se emitió en los años 1960.



"Antonio Ledezma, el vampiro volando libre por el mundo, ahora se va el vampiro protegido dicen que pa' España a vivir la gran vida compadre, a ir a tomar vino a la Gran Vía (...) quedó pendiente lo que tú sabes, ya sabes Antonio", agregó.



Durante su alocución, Maduro no se refirió al proceso de diálogo con sus opositores y con el que prevé llegar a un "acuerdo de paz" en un año.



La principal demanda del Gobierno en este proceso es que inicie una campaña internacional para levantar las sanciones financieras que pesan contra Venezuela, mientras que la oposición exige unas "elecciones presidenciales libres y transparentes, con observación internacional calificada".