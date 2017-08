La increíble historia del bebé que nació "embarazado" de su hermano gemelo

El insólito caso que ha dejado con los pelos de punta y asombrado a más de uno, ocurrió en Mumbra, en la India.

El bebé 'parásito', que nació dentro de la barriga de su hermano, no alcanzó a formarse. Solo tenía un brazo, un cerebro y dos piernas.

Las anomalías en el embarazo de la madre, de 22 años, ya habían sido percibidas por un médico en una ecografía. Sin embargo, no fueron confirmadas hasta el parto.

El feto, que fue extraído con éxito del abdomen del pequeño, pesaba 150 gramos y tenía siete centímetros de largo, informó el medio británico Daily Mail Online.

Family were going to kill a baby who was born with a parasitic twin 'by throwing him into the river' in India https://t.co/gRIhQ9zwyj

— Daily Mail Online (@MailOnline) 3 de agosto de 2017