Fotos: La niña transgénero que recibe apoyo de su familia evangélica

Nació en New Jersey en Estados Unidos bajo el nombre de Ben, pero su madre explica que siempre se mostró incómoda y triste en el género masculino.

Con el pasar de los días, la situación se volvió crítica para sus padres cuando la pequeña Rebekah intentó saltar de un segundo piso por la situación en la que se encontraba. Fue allí cuando los padres de la pequeña buscaron ayuda con un especialista en casos de niños transgéneros, quien los ayudó a comprender que en realidad Ben en el fondo era una niña: “Soy una niña en mi cabeza y mi corazón”, dice sonriente Rebekah.

Los padres de la niña aseguran que 'renació', y esta vez con toda la alegría que siempre debió sentir. “Dios no ha dejado de amar a nuestra hija por su identidad de género. (…) Esto es lo que ha sido siempre, lo que Dios creó para ella, y tal como he oído de tantos a quienes les gusta debatir las identidades de género, Dios no comete errores”, asegura su madre.

Su padre es pastor evangélico, y es uno de los que más la incentiva para que haga pública su experiencia; y no solo la de ella, sino la toda la familia que también la componen otros dos hijos.

El caso de Rebekah ha generado todo tipo de reacciones y comentarios, algunos de total apoyo y otros de crítica, pues para algunas personas referirse al 'asunto trans' es como hablar de una 'enfermedad mental'.

Por esas cuestiones los padres de Rebekah sienten preocupación de como será tratada en el futuro. “Veo mucha fealdad en el mundo”, asegura el pastor.

ACTIVISTA

En la actualidad Rebekah se dedica a participar en charlas y marchas defendiendo los derechos de las personas transgéneros y contando su experiencia de transición y envía un mensaje de apoyo a aquellos que son discriminados: “No estás solo, estás a salvo”, dice.

Su madre publica a través de su cuenta de twitter, fotos exaltando lo orgullosa que se siente de su hija, “Quizás no entendamos completamente la ciencia de por qué las personas nacen transgéneros (…) pero sabemos que Dios nos creó a cada uno de nosotros a su imagen y semejanza”.

Aquí el video que muestra su historia: