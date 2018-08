La oposición llama a protestar el sábado contra medidas económicas de Maduro

El opositor Frente Amplio Venezuela Libre aseguró hoy que el paro convocado contra las medidas económicas puestas en marcha por el Gobierno de Nicolás Maduro se cumplió en un 65 % en todo el país y convocó a los venezolanos a protestar el sábado contra estos ajustes que, aseguran, no resolverán la crisis

"Tenemos el reporte en toda Venezuela de la decisión de 65 % de nuestra población de plegarse, de sumarse, de no ir a su sitio de trabajo, de paralizarse frente a la grave situación que tiene Venezuela", dijo en rueda de prensa el diputado Juan Pablo Guanipa, en nombre del frente.



El parlamentario reiteró que el paro convocado para este martes es el inicio de una serie jornadas y actividades que buscan "lograr el cambio político en Venezuela", pues señaló que la crisis económica se resolverá con un nuevo Gobierno.



Asimismo, denunció "amedrentamiento" por parte de las autoridades contra los ciudadanos y comerciantes pues, según dijo, en estados como Zulia (noroeste) el gobernador chavista, Omar Prieto, lanzó advertencias a los dueños de negocios si no abrían sus puertas.



Venezuela amaneció hoy con un paro parcial de actividades en protesta por las medidas económicas que ha puesto en marcha el Gobierno, aunque parte de esta paralización tuvo que ver con la incertidumbre que aún persiste entre comerciantes y transportistas que no saben cómo deben ajustarse a esas decisiones.



Muchos comercios mantuvieron sus puertas cerradas, aunque otros, como las panaderías y negocios de comida, continuaron con sus actividades rutinarias.



En las calles y avenidas se observó un flujo de vehículos moderado, pero con pocas unidades de transporte público.



Algunas paradas de autobuses se registraron llenas de gente, mientras que representantes del sector se desligaron del llamado a huelga pues aseguraron que la razón por la que no trabajaron es por la disminución en la flota y la confusión en el cobro de tarifas.



Donde sí se observaron colas fue en los cajeros electrónicos de los bancos que dispensaban la nueva familia de billetes, tras la reconversión monetaria que le quitó cinco ceros a la moneda y por la que este lunes se paralizó el país por orden presidencial.



El Frente, sin embargo, ha considerado que la población se apegó al llamado a paro.



Para este miércoles, jueves y viernes la coalición prevé reunirse y hacer consultas con las comunidades para organizar próximas actividades y la protesta del sábado.



"Que en todos los estados del país, que en todas las ciudades del país, la gente salga a la calle y que salgamos a la calle con actitud combativa, con actitud de protesta, con actitud de convicción de que nosotros vamos a vencer", insistió Guanipa, quien aseguró que para la semana que viene habrán otras convocatorias.



Maduro ha aprobado una serie de medidas para hacer frente a la crisis económica, entre las que está un aumento de hasta 35 veces el salario de su valor actual y que entrará en vigencia el próximo 1 de septiembre, así como el incremento de impuestos.



Además, el Banco Central oficializó hoy la devaluación del 95,8 % luego de que la tasa oficial de cambio pasara de 2,49 a 60,00 bolívares soberanos.