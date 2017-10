La pareja del autor de la masacre de Las Vegas regresa a Estados Unidos

Marilou Danley, pareja del autor de la matanza del domingo en Las Vegas y declarada "persona de interés" para la investigación, regresó a Estados Unidos procedente de Filipinas, su país natal y adonde había viajado recientemente.

Danley, de 62 años, aterrizó el martes por la noche en el aeropuerto internacional de Los Ángeles (California) y fue recibida por agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI), según detallaron la cadena CNN y el diario Los Angeles Times.

La mujer se encontraba fuera de EEUU cuando el pasado domingo su pareja, Stephen Paddock, disparó desde su habitación del hotel Mandalay Bay de Las Vegas (Nevada) al público que asistía al festival de música country Route 91 Harvest.

Paddock, de 64 años, mató a 59 personas e hirió a más de 500 en el tiroteo más letal de la historia moderna de Estados Unidos antes de quitarse la vida.

Ayer, las autoridades declararon a Danley, que vivía con Paddock en Mesquite, a unos 130 kilómetros del lugar del suceso, "persona de interés" en la investigación del caso.

La cadena NBC reveló hoy la existencia de una transferencia de 100.000 dólares hecha por Paddock la semana pasada a una cuenta en Filipinas, el país de donde es Danley y donde se encontraba en estos últimos días.

"No vamos a comentar eso por ahora, pero actualizaremos esa información pronto. La investigación no ha acabado con la muerte de Paddock", aseguró al respecto el alguacil del condado de Las Vegas, Joe Lombardo.

En la última rueda de prensa del día sobre el tiroteo, el alguacil adjunto del condado de Las Vegas, Kevin McMahill, reconoció que las autoridades tienen todavía "más preguntas" que respuestas sobre los motivos que llevaron a Paddock a cometer la masacre.

Paddock modificó hasta 12 rifles semiautomáticos con dispositivos en las culatas para poder abrir fuego de manera completamente automática y disparar municiones contra la multitud a un ritmo más rápido.

Así lo contó hoy en esa rueda de prensa la agente Jill Snyder de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de Estados Unidos (ATF, por su sigla en inglés).

De acuerdo con Snyder, se han recuperado en total 47 armas de fuego en tres localizaciones diferentes, el hotel Mandalay Bay y dos residencias de Paddock, y que fueron adquiridas en cuatro estados por el atacante.

Además, Paddock había instalado cámaras en la habitación del Mandalay Bay donde estaba hospedado y desde donde disparó a la multitud, por lo que las autoridades cada vez tienen más claro que planeó con meticulosidad el tiroteo.

El presidente de EEUU, Donald Trump, afirmó hoy que desconoce si el autor del tiroteo tenía algún tipo de vínculo con el grupo yihadista Estado Islámico (EI).

"No tengo ni idea", sostuvo Trump a los periodistas a bordo del Air Force One a su regreso de Puerto Rico al ser preguntado sobre si cree que el autor de la masacre pudo mantener algún vínculo con el EI.

Aunque el EI asumió la autoría del tiroteo, el Buró Federal de Investigaciones (FBI) ha descartado por ahora cualquier vínculo de Paddock con grupos terroristas extranjeros.

Trump, quien viajará este miércoles a Las Vegas (Nevada) para reunirse con las autoridades locales y familiares de las víctimas del tiroteo, insistió en retratar a Paddock como alguien "enfermo" y "demente".

