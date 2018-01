La verdad detrás del video de la "rata que se baña sola"

En las últimas horas se hizo viral un video en el que se aprecia a una rata bañándose como si fuera un humano, el hecho causó gracia en los internautas al ver como el roedor intenta quitarse el jabón que está sobre su cuerpo, sin embargo, la razón por la que el animal hace esto es cruel.

Lo primero es que no se trata de una rata, sino una pacarana, un roedor que habita en varios países de Suramérica, como Colombia, Ecuador y Perú, de acuerdo con la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza.

Y dos, no se está bañando, lo que intenta el animal es sacarse el jabón que tiene en la piel. Al parecer, alguien lo enjabonó y luego lo filmó con la idea de tener muchas reproducciones en YouTube.

No, no es una rata. Y no, no se está “bañando”.

La explicación detrás de “Shower Rat” pic.twitter.com/WklYhCN95p

— pictoline (@pictoline) 30 de enero de 2018