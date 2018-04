Cientos de venezolanos afectados protestan por suspensión de aerolínea Copa

Cientos de venezolanos protestaron hoy por la suspensión de sus viajes tras la decisión del Gobierno de suspender por 90 días los vuelos de la panameña Copa Airlines desde y hacia Venezuela, dentro de una medida más amplia de protección del sistema económico y financiero del país aprobada ayer.

"Me dirigía a Quito, Ecuador. Hace dos semanas que compré el vuelo para irme hasta allá. Mi caso es de enfermedad. Voy por tres meses a hacerme un tratamiento y me regresaba. Evidentemente que ya no me puedo ir por la situación que se presentó ayer con esta resoluciones del Gobierno", dijo Carmen Rojas a Efe.

Rojas es una de las cientos de personas que se agolpan en las oficinas de la aerolínea panameña para informarse de los pasos para recuperar su dinero o cambiar el pasaje tras el anunció de ayer por la noche de la autoridad aeronáutica del venezolana de suspender los vuelos con Panamá por 90 días siguiendo la orden del Ejecutivo.

Declara que el pasaje para Quito fue un "esfuerzo" por parte de amigos, de una hija en el exterior y del "ahorro de nosotros de mucho tiempo", pero ve casi imposible estar en Ecuador para tratarse la dolencia del corazón que le diagnosticaron en noviembre en la consulta pautada para el 12 de este mes "a las 4 de la tarde".

"La cosa es que pude comprar un solo boleto, el mío, y dejar a mi familia aquí para poder ir a hacer el tratamiento, sin embargo por lo que veo no voy a poder salir todavía", lamenta.

Hercilia Andara se encuentra en la cola en la que también se encuentra Rojas, pero cuatro pisos más arriba de la fila que llega hasta la oficina de Copa en el sexto piso del centro comercial del oeste de Caracas donde la aerolínea tiene una sus delegaciones.

Cuenta que viajaba a Chile a visitar a su nieta con un pasaje que compró a mediados de marzo y que le costó "1.900 y pico de dólares", un "esfuerzo muy grande" para el que incluso tuvo que vender algunas pertenencias.

"Viajaba a Chile, nos conseguimos con esta sorpresa anoche (...) queremos soluciones porque siempre el afectado es el pueblo venezolano desde hace tiempo", se queja y asegura que la gente que aguarda en la cola desde hace una hora no tiene información "por parte de la línea".

"Necesitamos ir a ver a nuestros familiares que están en Chile y queremos que se nos resuelva la situación, aquí hay demasiados problemas, entonces siempre lo vamos a pagar el pueblo venezolano", sostiene.

Wolfang Rodríguez, en el tercer piso de la cola, también viajaba a Chile con un boleto que le costó 910 dólares y que compró el 8 de marzo, pero dice que la aerolínea no quiere reembolsarle el valor del boleto.

Dicen que no puedo hacer el reembolso por la página (web) (...) no es por mi voluntad la situación en la que está", protesta.

La decisión ayer de Venezuela de suspender las relaciones económicas por 90 días con un grupo de funcionarios panameños incluyendo al presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, así como con 46 empresas del país centroamericano, entre las que se encuentra la aerolínea, llevó al país del istmo a retirar su embajador en Caracas.

Poco después Venezuela informó de la llamada a consultas de su representante diplomático en Ciudad de Panamá.

Venezuela afirmó que la decisión es una medida de "reciprocidad" luego de que la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales de Panamá publicó una lista de 55 venezolanos políticamente expuestos, y entre los que se encontraba el presidente Nicolás Maduro.