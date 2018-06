El Parlamento venezolano homenajea a excarcelados, entre ellos varios diputados

La mayoría opositora del Parlamento venezolano homenajeó hoy a los diputados excarcelados en los últimos días durante una sesión en la que se reiteró la petición de que todos los considerados por el antichavismo como "presos políticos" sean liberados.

Gilber Caro y Renzo Prieto fueron los dos parlamentarios excarcelados en las últimas horas que acudieron a tomar sus puestos, ocasión en la que estuvieron acompañados de otros rostros conocidos como el del exalcalde de San Cristóbal (oeste), Daniel Ceballos, también beneficiado con medidas procesales la semana pasada.

Caro fue detenido en enero de 2017 por agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) de Venezuela y, según el Ejecutivo, "capturado en flagrancia" en el estado Carabobo (centro) cuando "portaba un arma y explosivos, material de guerra de uso exclusivo de la Fuerza Armada".

Por su parte Prieto fue acusado en 2014 de la violencia ocurrida en las protestas antigubernamentales de febrero de ese año y en los dos casos la oposición ha denunciado que se les violó su inmunidad parlamentaria.

Ambos fueron liberados junto con otras 77 personas durante la semana pasada, muchos con medias restrictivas como la prohibición de salida del país, dentro de las peticiones del presidente Nicolás Maduro de que se revisarán los casos de detenidos por "violencia política" en los últimos meses y en "aras de la paz y el diálogo" en el país.

En el grupo de excarcelados en la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) también estuvo hoy presente Raúl Emilio Baduel, hijo del exministro de Defensa del fallecido presidente Hugo Chávez, Raúl Isaías Baduel (2006-2007), y todos fueron recibidos por los parlamentarios opositores con aplausos.

Durante el acto de su incorporación Caro, diputado por Voluntad Popular (VP), desmontó una pancarta que llevaba meses colgada en el salón de sesiones y en las que se contaban los días que llevaba preso.

Ya en el estrado relató los 17 "tortuosos meses" de prisión "en solitario sin hablar con nadie, un año en una celda de 4x2" y que aseguró que pasó "sin absolutamente nada".

"Aunque fui un preso común por algo que no cometí, pero ya lo pagué... estuve allí, no voy a mirar al pasado. No hay nada comparado con ser un preso político, no se compara. Estos 17 meses de preso por pensar distinto es impresionante", afirmó y pidió a los diputados que ayuden a los "presos políticos" restantes y que según la Cámara superan los 400.

"Pedirle a ustedes compañeros (diputados) que ayudemos a que estos hombres salgan de estas mazmorras que no se compara a algo antes vivido", sostuvo antes de recordar al líder de su partido, Leopoldo López, condenado en septiembre 2015 a casi 14 años de prisión como responsable de los disturbios ocurridos al final de una marcha antigubernamental en 2014.

La también integrante de VP y diputada Adriana Pichardo calificó a los excarcelados presentes como "ejemplo de la dignidad, de la resistencia de la valentía y del coraje del pueblo" ya que, agregó, "nunca se doblegaron ante una dictadura que le violó sus derechos humanos, los torturó, les violó infinidades de veces su debido proceso".

Afirmó que representan que en el "régimen", encabezado por Maduro, "hay secuestrados".

"Y están aquí acompañándome para alzar la voz y crear nuevamente el compromiso que nos ha mantenido desde el día que llegamos aquí como diputados que es lograr la liberación de todos y cada uno de los presos políticos en nuestro país", continuó.

El fiscal general, Tarek Saab, dijo el sábado pasado que esta semana habrá más excarcelaciones como resultado de la petición del Ejecutivo.