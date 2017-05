Leopoldo López habría sido trasladado de urgencia a Hospital Militar

Los venezolanos salieron esta noche a las calles de Caracas a esperar noticias sobre la salud del líder de la oposición Leopoldo López, quien habría sido trasladado de la cárcel de Ramo Verde al Hospital Militar en serias condiciones de salud.

El grito de alarma lo dio el periodista venezolano Leopoldo Castillo, quien publicó a eso de las 7:00 p.m. en su cuenta de Twitter que López había sido trasladado al hospital sin signos vitales. “Régimen maneja hipótesis de intoxicación”, escribió el comunicador en la red social.

Una hora después, Castillo aseguró que su cuenta no había sido hackeada y lamentó tener que “compartir esa información”.

Más tarde, Lilian Tintori, activista de la oposición y esposa de Leopoldo López, confirmó que iba camino al Hospital Militar a pedir que le dejaran ver a su marido, y solo unos minutos después, el senador estadounidense Marco Rubio confirmó la noticia en la misma red social:

I have confirmed @leopoldolopez has been taken to a military hospital in #Venezuela in very serious condition.

— Marco Rubio (@marcorubio) 4 de mayo de 2017