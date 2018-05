Liberan con medidas restrictivas a 20 "presos políticos" venezolanos

La totalidad de los 20 ciudadanos considerados "presos políticos" en Venezuela con boletas de excarcelación anunciadas este jueves fueron liberados hoy con medidas restrictivas, informó la ONG Foro Penal, que pidió la libertad para todos los opositores apresados.

"#25My #Zulia 3:20PM Excarcelados los 4 Presos Políticos recluidos en el retén de Cabimas (...), de la lista de 20 órdenes de excarcelación todas las personas han sido liberadas. íSEGUIMOS! #Nuestrametaeslalibertad", dijo la abogada y miembro de la ONG, Laura Valbuena, en Twitter.



Antes anunció en otro mensaje en esta red social la liberación de "10 Presos Políticos recluidos en POLISUR, de la lista de 20 órdenes de excarcelación van 14 personas liberadas. íSEGUIMOS! #Nuestrametaeslalibertad".



La jurista, que no detalló la identidad de los liberados, indicó que fueron puestos en libertad bajo medidas de "presentación, prohibición de salida y prohibición de asistir a manifestaciones públicas".



El pasado martes, la ONG informó que los tribunales venezolanos libraron órdenes de excarcelación para al menos 20 personas detenidas, consideradas como "presos políticos", tras la petición del presidente Nicolás Maduro de otorgar beneficios procesales a opositores encarcelados.



El director del Foro Penal, Alfredo Romero, explicó hoy en una rueda de prensa que estas 20 personas habían sido detenidas en abril de este año por participar en protestas que tenían que ver con las fallas eléctricas en el país.



"No son de manifestaciones del año 2014 ni de manifestaciones del año 2017. Son protestas sociales que pasaron a ser presos políticos precisamente porque el objeto es intimidar, es evitar que protesten", agregó al tiempo que denunció que mientras se anuncia la liberación de algunos, se arrestan a otros, pues según dijo, ayer hubo dos detenciones.



Por su parte, el vicepresidente de la ONG, Gonzalo Himiob, instó al Gobierno venezolano extender los beneficios de liberación con medidas "amplias" a todos los opositores presos.



"Al día de hoy no hemos determinado ni el contenido completo, ni el alcance ni los destinatarios ni los criterios que se están utilizando para decidir quién termina favorecido con estos gestos de el poder", apuntó.



Himiob pidió además "tener cuidado" con las conversaciones que se den para la liberación de opositores pues, señaló, "cada vez que el señor (exjefe del Gobierno español José Luis) Rodríguez Zapatero se involucra en unas conversaciones sobre presos políticos en Venezuela es verdad se logra la excarcelación de unos pocos, pero en paralelo se encarcela a muchos más".



Rodríguez Zapatero estuvo la semana pasada en Venezuela y logró la liberación de 11 directivos del banco Banesco, según la información ofrecida por la propia entidad financiera.



El Foro Penal lleva un registro de 368 "presos políticos", de liberarse los 20 anunciados este jueves la cifra se ubicaría en 348.