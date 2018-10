Limusina atropella varias personas en Nueva York; 20 muertos

Veinte personas murieron luego de un percance vial en el norte del estado de Nueva York en el cual, según funcionarios locales, estuvo involucrada una limusina que atropelló a varias personas cerca de un concurrido lugar turístico.

Dieciocho de los fallecidos estaban dentro del vehículo y los otros dos eran transeúntes, dijo a The Associated Press una persona enterada de la investigación. La persona habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizada para dar información preliminar.

Las autoridades locales informaron que la limusina, que iba a exceso de velocidad en una bajada, atropelló a transeúntes de la Apple Barrel Country Store en Schoharie, reportó el periódico Times Union of Albany. El lugar está a unos 270 kilómetros (170 millas) de la ciudad de Nueva York.

La policía estatal confirmó el domingo el número de muertos y que el choque involucró a dos vehículos.

La tienda es un lugar popular para quienes disfrutan ver las hojas otoñales.

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte está investigando el caso.

