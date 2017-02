Los mejores memes y críticas ante la nueva actualización de WhatsApp

Ya sea WhatsApp para iOS, Android o Windows, los Estados en WhatsApp ya están disponibles para ti y el resto de los más de 1,200 millones de usuarios. Ante la actualización, cientos de internautas se manifestaron diciendo que no le gustan los cambios introducidos por la aplicación de mensajería instantánea.

Esto fue lo que dijeron en Twitter.

No me gusta la nueva actualización de #WhatsApp ¿por qué esa manía de mezclar todas las redes sociales? No hace falta! Me gusta lo simple pic.twitter.com/bwUBrGFevR

— Mary Allen (@Mary_5_4) 21 de febrero de 2017