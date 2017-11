Lo que faltaba: ahora Pikachu habla y el mundo enloquece

La serie animada Pokemon cumple 20 años desde su creación en España, y para celebrar estas dos décadas se estrenó la película ‘Pokemon: I choose you’, la cual ya llegó a las salas de cine de occidente, y los espectadores están sorprendidos por un 'terrible' cambio en la historia.

Resulta que mientras arrancó la cinta todo iba muy bien, pero casi al final, ocurrió algo que impactó a todos los fanáticos, ya que Pikachú habló por primera vez y los pokemones no hablan, sólo dicen su nombre.

En este video quedó registrado el momento en el su entrenador Ash Ketchum se sacrifica por Pikachu, y en medio de la tristeza, el pequeño Pokémon le dice "Siempre quiero estar contigo". Los espectadores no podían creerlo y gritaban cosas como "¿Qué mierda?" y "¡No!".

Hi, I am just learning that Pikachu speaks English in the new Pokemon movie and, yes, it is extremely fucking weird pic.twitter.com/k5hm5lyW7Y

— Ryan Broderick (@broderick) 13 de noviembre de 2017