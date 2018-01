Logan Paul dejará de publicar videos y se tomará un tiempo "para reflexionar"

El astro de YouTube Logan Paul dijo que dejará de publicar videos tras las duras críticas que recibió por publicar imágenes de lo que aparentemente era el cadáver de una persona que se suicidó en un bosque japonés.

Paul recurrió a Twitter el miércoles para decir que suspendería su video blog "por ahora" y que se tomará un tiempo "para reflexionar".

taking time to reflect

no vlog for now

see you soon

— Logan Paul (@LoganPaul) 4 de enero de 2018