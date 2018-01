¿Quién es Logan Paul, el youtuber que publicó video con un suicida en Japón?

En los últimos días seguramente has escuchado hablar de Logan Paul, un reconocido youtuber que publicó un video en YouTube en el que se veía lo que parecía ser un cadáver en un bosque japonés conocido por ser un lugar donde se cometen suicidios.

El joven, de 22 años, nacido en Ohio (EEUU), cuenta un canal de Youtube desde el 2015 y cuenta con más de 15 millones de suscriptores. Sin embargo, en estos días alcanzó más popularidad tras compartir el domingo un clip que mostraba al prolífico usuario de redes sociales caminando con sus amigos en el bosque de Aokigahara cerca del monte Fuji. En el video, que fue visto por unos 6 millones de veces antes de ser retirado de su canal en YouTube, Paul parece estar al tanto de que a veces es elegido por los suicidas pero le sorprende ver lo que parece ser un cadáver colgando de un árbol.

Tras esto llegó una ola de críticas con comentarios que decían que Paul parecía bromear y estar faltando al respeto en el video además de que su primera disculpa no fue la más adecuada.

"No espero que me perdonen, simplemente estoy aquí para pedir disculpas", dijo en un segundo video más serio publicado en YouTube y Twitter la noche del martes. "Ninguno de nosotros sabía cómo reaccionar o qué sentir".

Paul dijo que quería disculparse con el Internet, y con todos los que vieron el video así como aquellos que sufren de enfermedades mentales y depresión. "Lo más importante, quiero disculparme con la víctima y su familia".

YouTube dijo que prohíbe publicar contenido violento publicado de forma sensacionalista o irrespetuosa. En un comunicado la plataforma de videos dijo: "Enviamos nuestras condolencias a la familia de la persona que aparece en el video".

En su primera disculpa Paul dijo que quería crear conciencia sobre el suicidio y posiblemente salvar vidas, y negó que su meta fuera generar clics a sus contenidos en las redes.

"Pensé que podía crear una pequeña ola positiva en internet, no causar un monzón de negatividad", dijo en su mensaje en Twitter.

La credibilidad de Paul ha caído en picada y hablar más no es recomendado para controlar los daños, dijo el experto en marcas Eric Schiffer, presidente de Reputation Management Consultants, una firma que asesora a celebridades, ejecutivos y medios de comunicación.

En vez de esto Paul debería "mostrar una acción", dedicar como voluntario su tiempo y dinero para grupos de prevención de suicidio, dijo Schiffer en entrevista telefónica el miércoles.

"Desde la perspectiva de marca, tendrá que pagar un precio alto", dijo.

"Esto pasará como un gran error y moverá el alma de muchos influencers como él, que tendrán que pensar cuidadosamente qué publican antes de que presionen el botón de subir a la red".

Masaki Ito, vocero de la policía de la prefectura de Yamanashi, dijo que la gente no está obligada a reportar un cadáver. El equipo de Paul aparece en el video original llamando a la policía y a cuadrillas de emergencia en el lugar, aunque no está claro lo que hicieron después de que llegaron. La policía local que supervisa la zona del bosque en el video de Paul rechazó hacer comentarios el miércoles. La policía japonesa no suele hacer declaraciones sobre suicidios.

Japón tiene una de las tasas de suicidio más altas en el mundo, con más de 21.000 anuales, de acuerdo con cifras oficiales. Muchos culpan la alta tasa de suicidios al valor que se le da a la conformidad. Además el suicidio no tiene el estigma religioso en Japón como lo tiene en otras culturas y a veces ha sido retratado como una forma honorable de asumir la responsabilidad.

El bosque del monte Fuji es famoso por atraer a suicidas pues su aislamiento significa que las personas no serán encontradas por mucho tiempo.

YouTube, propiedad de la empresa matriz de Google Alphabet Inc., no ha respondido a las preguntas que se le han hecho sobre el retiro del video del canal de Paul.

La reacción en los medios japoneses ha sido callada hasta ahora.