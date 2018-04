Londres despliega cuatro aviones Tornados en "ataque exitoso" en Siria

Cuatro aviones de combate Tornados de las Fuerzas Aéreas británicas (RAF) participaron en un "ataque exitoso" en Siria contra una instalación de almacenamiento militar del régimen de Bachar al Asad, confirmó hoy un portavoz del ministerio de Defensa del Reino Unido.

Los aparatos británicos fueron desplegados como parte de la misión coordinada entre el Reino Unido, Estados Unidos y Francia, para lanzar misiles de crucero contra una antigua base militar siria, situada a unos 24 kilómetros al oeste de la ciudad de Homs, según reveló esa cartera en un comunicado.



Los ataques desde esos aviones se efectuaron tras haberse establecido que la antigua base siria era empleada por el régimen de Asad "para guardar precursores de armas químicas, que eran almacenados infringiendo las obligaciones de Siria en virtud de la Convención de Armamento Químico".



"El reprobable uso de armamento químico en Duma -que el pasado sábado dejó decenas de muertos en esa ciudad- supone una evidencia más de la terrible crueldad del régimen sirio contra su propia gente", afirmó hoy el ministro británico de Defensa, Gavin Williamson.



"No nos quedaremos parados mientras civiles inocentes, entre ellos mujeres y niños, son asesinados y se les hace sufrir", agregó ese responsable.



Ese titular británico consideró que "la comunidad internacional ha respondido (al ataque con armas químicas del régimen de Asad) de manera decidida, con el empleo legal y proporcionado de fuerza militar".



El político conservador instó además a "permitir que estas acciones unidas envíen un mensaje claro al régimen" sirio, al tiempo que incidió en que "la utilización de armamento químico es categóricamente inaceptable" y los que recurren a ello "rendirán cuentas".



Previamente, la primera ministra, Theresa May, había indicado en otro mensaje que no se ha hallado una "alternativa practicable al uso de la fuerza" en Siria ante el ataque perpetrado en Duma el pasado fin de semana.



Antes de autorizar a las fuerzas británicas a intervenir militarmente en el conflicto, la líder tory indicó que se habían agotado "todos los canales diplomáticos posibles".



May también precisó que la acción militar coordinada, cuyos objetivos son las capacidades de armamento químico de Al Asad, es "limitada y dirigida" y está destinada a que "no escale las tensiones en la región y a hacer todo lo posible para evitar bajas civiles".