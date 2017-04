Los más recientes comentarios inexactos del presidente Trump

Un resumen sobre las recientes declaraciones alejadas de la realidad que ha ofrecido el presidente Donald Trump, sobre sus relaciones con Rusia, sus supuestas hazañas económicas y su asesor Steve Bannon:

SOBRE LA OTAN:

LO QUE DIJO TRUMP: "El secretario general de la OTAN y yo tuvimos una discusión productiva sobre qué medidas adicionales puede tomar la OTAN en la lucha contra el terrorismo. Hace tiempo me quejé y ellos cambiaron y ahora ellos sí combaten el terrorismo. Yo había dicho que la OTAN era obsoleta. Ya no es obsoleta". Trump habló durante una conferencia de prensa con el secretario general de la OTAN Jens Stoltenberg.

LA REALIDAD: La OTAN siempre ha combatido al terrorismo y no ha cambiado de ninguna manera a causa de la retórica de Trump. Trump mostró, como prueba de que la OTAN le está haciendo caso en cuanto a la lucha contra el terrorismo, la decisión de la alianza de establecer un coordinador de inteligencia que facilitaría la respuesta a cualquier amenaza, pero ese cargo ya se estaba creando cuando Obama era presidente y su creación se debe también a la amenaza de Rusia, no solo a lo que pueda hacer el grupo Estado Islámico. No tuvo nada que ver con lo que dijo Trump.

SOBRE LA ECONOMIA:

LO QUE DIJO TRUMP: "Ya hemos creado más de casi 600.000 empleos". Discurso a jefes de empresas, el martes.

LA REALIDAD: Trump se está atribuyendo el éxito de la creación de empleos en los primeros tres meses del año, pero ni siquiera era presidente cuando ya había transcurrido la mayor parte de enero. Además, la economía no reacciona de inmediato cuando hay un cambio de presidente. Con el pasar del tiempo, los efectos de las políticas de su predecesor se van disipando y se hacen sentir las políticas del nuevo mandatario.

Además, Trump dio un cálculo exagerado sobre la creación de empleos. Se crearon 533.000 empleos en los primeros tres meses del año, no 600.000 como dijo el presidente. En promedio, eso es 178.000 empleos por mes. Barack Obama logró el año pasado 187.000.

SOBRE RELACIONES CON RUSIA:

LO QUE DIJO TRUMP: "Quizás estamos en el peor momento histórico en cuanto a relaciones con Rusia". Durante una conferencia de prensa el miércoles.

LA REALIDAD: Quizás eso sería cierto en la era después de la Guerra Fría, pero antes las cosas estaban mucho peor, cuando Estados Unidos y la Unión Soviética parecían al borde de una guerra nuclear. Estados Unidos y la URSS casi protagonizaron una guerra nuclear durante la Crisis de los Misiles Cubanos en octubre de 1962. En la Guerra de Corea, pilotos soviéticos ayudaron clandestinamente a Corea del Norte contra las fuerzas encabezadas por los estadounidenses. Y tras la invasión soviética de Afganistán, los estadounidenses ayudaron a los rebeldes afganos.

SOBRE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ:

LO QUE DIJO TRUMP: "Toyota acaba de anunciar que invertirá más de 1.300 millones de dólares... en su planta en Georgetown, Kentucky, una inversión que no se hubiera hecho realidad si yo no hubiera ganado la elección". Discurso a jefes de empresas el martes.

LA REALIDAD: La inversión de Toyota no tuvo nada que ver con la elección de Trump. Toyota dijo que los planes estaban en desarrollo desde hace por lo menos cuatro años.

LO QUE DIJO TRUMP: "La industria automotriz ya no se va del país, créanme. La industria automotriz se queda. Se estaban yendo y si yo no hubiera ganado las elecciones, la industria automotriz se hubiera ido a México y a otros países. Ya no se irán, créanme. Si se van, habrá consecuencias. Antes no había consecuencias". Entrevista con Fox Business Network el miércoles.

LA REALIDAD: Las únicas "consecuencias" han sido palabras en mensajes de Twitter y de otras formas retóricas. Trump no ha firmado ninguna ley ni ha aplicado ninguna norma para penalizar a las industrias que se van del país. De hecho, Ford Motor Co. continúa con sus planes de mudar su planta productora de Michigan a México el año entrante.

SOBRE SU ASESOR STEVE BANNON:

LO QUE DIJO TRUMP: "Me gusta Steve, pero deben recordar que él no estuvo con mi campaña sino hasta bien tarde. Ya yo había derrotado a los senadores y los gobernadores y yo no conocía a Steve. Yo soy mi propio estratega y yo no iba a cambiar de estrategia simplemente porque tenía que enfrentarme a la tramposa Hillary". Entrevista con el New York Post el miércoles.

LA REALIDAD: Trump parece estar tratando de minimizar la importancia de su relación con Bannon. David Bossie, quien fue subjefe de la campaña de Trump, dijo a The Associated Press después de que Trump asumió la presidencia, que Bossie presentó Bannon a Trump en la Trump Tower en 2011 y que ambos se hicieron amigos. Bannon entrevistó a Trump por lo menos nueve veces en 2015 y 2016.

En agosto de 2016, cuando la campaña de Trump anunció que iba a contratar a Bannon como director de la campaña y a Kellyanne Conway como coordinadora de la campaña, dijo en el comunicado que Trump había comentado: "Conozco a Steve y a Kellyanne desde hace muchos años".