Los memes que provocó la cara de Michelle Obama por el regalo de Melania Trump

En los actos de investidura de Donald Trump como el cuadragésimo quinto presidente de la historia de los Estados Unidos, hubo un momento incomodo y gracioso que ha dado para toda clase de memes en redes sociales.

En esta ocasión la razón fue Michelle Obama, quien al momento de recibir en la Casa Blanca a Donald Trump y a su esposa Melania, su cara lució algo sorprendida y confundida tras recibir un presente por parte de la pareja de esposos.

La imagen de Michelle, con vestido rojo, cabello recogido y en sus manos una caja de color celeste con un moño blanco sumado a su gesto "confuso", ha revolucionado las redes sociales.

Algunos internautas se han burlando del hecho haciendo todo tipo de bromas.

Aquí los mejores trinos:

*record scratch* *freeze frame* yep. that's me. you're probably wondering how i got in this situation- pic.twitter.com/8lpCnM8rR4

— talia jane (@itsa_talia) 20 de enero de 2017