Los resultados de las elecciones regionales dividen a la oposición venezolana

Los resultados oficiales de las elecciones a gobernadores regionales en Venezuela del pasado domingo han resquebrajado la unión de la oposición de ese país, que en este momento se divide entre candidatos que impugnan su derrota y otros que aceptan haber perdido ante sus contrincantes oficialistas.

Además, parte de la alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) asegura que sus candidatos electos no se presentarán ante la oficialista Asamblea Nacional Constituyente (ANC), mientras otros asoman la posibilidad de hacerlo para no dar pie a que invaliden su elección.

Los candidatos opositores Alejandro Feo La Cruz, aspirante por Carabobo (centro norte), y Henri Falcón, aspirante por Lara (oeste), reconocieron su derrota apartándose así del discurso de la MUD, que denuncia irregularidades y sostiene su rechazo a las cifras oficiales.

"Aunque seguramente el señor Rafael Lacava está esperando que yo desconozca los resultados y que desconozca su nombramiento como gobernador, yo no voy a caer en su trampa", dijo hoy en una rueda de prensa Feo La Cruz, en referencia a su contrincante oficialista, al que no quiso dar "excusas" para no cumplir sus promesas electorales.

La declaración de Feo La Cruz se produjo horas después de que Henri Falcón, quien apostaba por su segunda reelección, también aceptara su derrota.

La posición de ellos contraría la de los candidatos de Vargas (litoral) y Delta Amacuro (noreste), José Manuel Olivares y Larissa González, respectivamente, quienes ayer anunciaron que impugnarán sus derrotas ante la justicia.

Pese a reconocer el desenlace, tanto Feo La Cruz como Falcón insistieron en denunciar las numerosas "acciones tramposas" con las que el Consejo Nacional Electoral (CNE) socavó el voto opositor durante todo el proceso de las regionales.

Por su parte, el primer vicepresidente del Parlamento venezolano, el opositor Freddy Guevara, afirmó hoy que la "trampa" en los resultados del CNE no se encuentra en las actas emitidas de la votación, sino en el proceso previo a esta jornada electoral.

"La trampa no está en las actas (Las tenemos). La trampa ocurre antes, y es un proceso más sofisticado que requiere auditoría internacional", señaló en una serie de mensajes a través de Twitter.

Guevara puso como "ejemplo de fraude" que más de 900.000 personas no pudieron votar "o fueron obstaculizadas para hacerlo" en mesas o máquinas dañadas en centros tradicionalmente antichavistas.

Además, señaló que más de 350.000 personas no pudieron votar por "violencia" en los centros, y que más de 90.000 votos nulos "debieron haber ido para candidatos de oposición y no se sumaron" al no permitir la autoridad electoral la retirada de los candidatos opositores que perdieron las primarias.

Según Guevara, las elecciones del domingo representan un "nuevo escenario y nueva realidad", ya que afirmó que pese a que las elecciones en ese país "nunca han sido limpias", antes se podía vencer, como hizo la oposición en las legislativas de 2015.

Ante estas denuncias, Guevara destaca que el grueso de la oposición desconoce los resultados y exige "auditoría internacional y nuevas elecciones con nuevo sistema electoral".

El chavismo y la oposición se midieron el domingo para escoger a los 23 gobernadores de ese país y los resultados ofrecidos por el Poder Electoral dan como ganador de 17 gobernaciones al oficialismo, mientras que la oposición salió victoriosa en cinco. Aún queda por definir el estado Bolívar (sureste), cuyos resultados no han sido anunciados.

El antichavismo no reconoció estos resultados ya que no coinciden con los datos que ellos manejan, mientras que el oficialismo celebra la "recomposición" del voto chavista.

En ese sentido, el presidente Nicolás Maduro llamó hoy a dos dirigentes de la MUD, los diputados Henry Ramos Allup y Julio Borges, expresidente y presidente del Parlamento, respectivamente, a una "reunión pública" para conversar sobre las elecciones, y dijo ser partidario de un diálogo con sus adversarios.

"Yo creo en la palabra y en el diálogo, quiero diálogo, quiero paz, y tomo la bandera que tengo de victoria, estoy victorioso", dijo el líder de la revolución bolivariana.

Asimismo, el jefe de Estado aseveró que los resultados son un "mensaje brutal" para su homólogo estadounidense, Donald Trump, frente al "formato de desestabilización, agresión internacional y golpe de Estado" gestado, según él, desde Estados Unidos y sus "aliados" que planean "intervenir militarmente a Venezuela".