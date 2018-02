Maduro concede algunas exigencias de los opositores para las presidenciales

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, concederá al menos un par de las exigencias hechas por la oposición en el proceso de diálogo para las presidenciales del 22 de abril, comicios en los que hasta ahora el grueso del antichavismo no decide participar por considerar que no están dadas las condiciones.

Maduro anunció hoy que su Gobierno reabrirá el consulado del país en Miami, tras seis años de "cierre administrativo", para que los venezolanos que viven en esa zona de Estados Unidos puedan inscribirse y votar.

"Le he dado la instrucción al canciller (Jorge Arreaza) para que se proceda de inmediato a abrir el consulado en Miami para que todos los venezolanos se inscriban en el Registro Electoral Permanente (REP)", dijo el mandatario desde el acto de apertura el año judicial en Caracas.

En cadena obligatoria de radio y televisión, el jefe del Estado y candidato a la reelección explicó que tomó esta decisión tras recibir una solicitud "de la comunidad de venezolanos en Miami" que desea inscribirse y "prepararse para votar".

El líder chavista informó también que pidió al Consejo Nacional Electoral (CNE) que extienda el período de inscripción en las embajadas y consulados venezolanos "en el resto del mundo" hasta el 25 de febrero, cinco días antes de que comience formalmente la campaña electoral.

"Hago un llamado a la juventud venezolana, al pueblo de Venezuela que aprovechemos (...) plenas garantías, plenos derechos, para que todos se inscriban, para que todos voten", subrayó.

Maduro adelantó que quienes se inscriban ahora también podrán votar en próximas elecciones como una "que habrá para aprobar la nueva Constitución" que está redactando la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), un ente conformado solo por oficialistas y no reconocido por numerosos gobiernos.

La oposición, que no se pronunció inmediatamente al respecto, ha señalado que la ANC, un ente que consideran ilegítimo por no haber contado con un referendo previo de aprobación como indica la Constitución, no tiene competencias para hacer leyes.

Asimismo, la alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) mantuvo hoy el suspenso sobre su participación en las presidenciales, cuando faltan 10 días para la inscripción de los candidatos.

La oposición también ha exigido, para que los comicios sean equilibrados, que se realice un cambio de rectores del CNE pues cuatro de los cinco rectores son afines al Gobierno de Maduro.

El diputado opositor Julio Borges, el principal negociador del antichavismo en el diálogo con el Gobierno, reiteró que visitará varios países de América Latina con el fin de buscar apoyos para que en Venezuela se celebren elecciones presidenciales "libres" y "justas".

Por su parte, el partido Voluntad Popular (VP), liderado por el privado de la libertad Leopoldo López, pidió unidad a la oposición de cara a la decisión de presentarse o no a los comicios y planteó cinco puntos de presión al Gobierno.

"El tema aquí son dos: cómo elegimos a esa persona y cómo construimos las condiciones óptimas para nosotros poder elegir", sostuvo el diputado de VP Juan Guaidó en una entrevista en el canal Globovisión.

Para el también jefe de la bancada opositora en la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) esta unidad es "fundamental" y adelantó que en los próximos días "se va a presentar una ruta clara al país, que pueda decir" si deciden "participar o no".

Entretanto, el precandidato presidencial Henri Falcón expresó su deseo de ser el aspirante unitario de la oposición tras señalar que, a su juicio, este debe ser elegido en un "gran consenso nacional".

"El presidente (Nicolás) Maduro quiere ser presidente como sea, nosotros no solo queremos ser candidatos, yo quiero ser presidente de este país con el consenso (...) de la mayoría de los venezolanos", dijo el exgobernador.

Señaló que la oposición no es "exclusivamente" la MUD sino que también hay otros actores que son parte del antichavismo

Con todo, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Maikel Moreno, aseguró en los últimos años la Justicia ha visto "la mutación y nuevas formas de delitos que han afectado notablemente la economía venezolana".

Por ello, presentará una propuesta "que afectará la penalidad, los procedimientos y la efectiva aplicación de la ley para así promover la celeridad procesal y el expedito acceso a la justicia".

Maduro y todas las autoridades del Estado aplaudieron esta iniciativa.