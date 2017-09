Maduro dice que Trump es "el nuevo Hitler" de la política internacional

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, señaló hoy que su homólogo estadounidense, Donald Trump, es el "nuevo Hitler" de la política internacional, luego de que el mandatario de Estados Unidos afirmara que su país está listo para adoptar nuevas medidas si impone "un régimen autoritario".

"Con la agresión del nuevo (Adolfo) Hitler de la política internacional, el señor Donald Trump contra el pueblo de Venezuela, supremacía racial, la supremacía imperial, hoy se expresó el magnate que se cree el dueño del mundo, pero a Venezuela no la amenaza nadie", dijo Maduro en cadena obligatoria de radio y televisión.



Trump, durante su discurso en la Asamblea General de la ONU, afirmó hoy que Venezuela está "al borde del colapso total" y dijo que su país está listo para adoptar nuevas medidas si el presidente Nicolás Maduro "persiste en su camino para imponer un régimen autoritario".



En su intervención, Trump criticó la "corrupción" que ha "destruido una próspera nación, imponiendo la ideología, generando pobreza y miseria en todos los lugares donde ha llegado", y señaló que Maduro "ha desafiado a su pueblo" impulsando una Asamblea Constituyente para "preservar su desastroso gobierno".



Ante esto, Maduro pidió a Trump que "se trague sus palabras".



"Esa es nuestra respuesta, Donald Trump, que se trague sus palabras de odio y de guerra. Él pasará a la historia y la revolución bolivariana siempre seguirá de pie", aseveró, durante el cierre de un evento para la paz y la soberanía celebrada en Caracas con la participación de personalidades de casi 200 países.



Asimismo, el jefe de Estado venezolano criticó la actuación de Trump y la asemejó con su vida empresarial, alegando que Venezuela no es un edificio de Nueva York cuyos dueños él pueda "chantajear".



"Él cree que Venezuela es un edificio de Nueva York, que él puede chantajear a los dueños del edificio que salen despavoridos y le venden su país o su edificio. Mister Trump, Venezuela no es una inmobiliaria de Nueva york, Venezuela es la tierra que parió a los hombres y mujeres más heroicos de la historia de América", agregó.