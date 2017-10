Maduro dice se repetirá comicios en estados donde no reconozcan Constituyente

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, amenazó hoy con repetir las elecciones regionales en los estados donde no se reconozca a la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), en referencia a los cinco gobernadores opositores electos que se han negado a juramentarse ante este poder plenipotenciario.

"El que quiera ser gobernador tendrá que reconocer la Asamblea Nacional Constituyente si no, se repetirán elecciones en los estados donde no se reconozca la Asamblea Constituyente, se repetirán elecciones", dijo Maduro en cadena obligatoria de radio y televisión.



El jefe de Estado venezolano dijo además que en caso de repetirse las elecciones "quedarán inhabilitados los candidatos que aunque ganaron no quisieron respetar la ley y la Constitución".



Desde el acto de toma de poder de la gobernadora electa por el estado Lara (oeste), la chavista Carmen Meléndez, el mandatario dijo que se deben respetar las reglas de juego y que la Asamblea Nacional Constituyente "es el suprapoder el país".



Según Maduro, todos los venezolanos están "obligados por la Constitución" a respetar los "plenos poderes" de la Constituyente, que ha sido tachada de fraudulenta y desconocida por la oposición, debido a que a aseguran no fue elegida bajo los términos establecidos en la Carta Magna.



Sin embargo, el mandatario insistió en que se debe "enseñar por las buenas o por las malas a la derecha a respetar la ley".



Este jueves advirtió que aquel gobernador que haya resultado electo en los comicios del domingo que no se subordine a la Constituyente no asumirá su cargo, y amenazó con cárcel a quienes usen la gobernación para "la violencia".



El pasado domingo, el chavismo ganó en 18 estados y la oposición en 5, en los comicios regionales para escoger a los gobernadores.



La oposición venezolana ha dicho que sus cinco gobernadores no se juramentarán a la Constituyente.



Según la ley venezolana, los nuevos gobernadores deben ser juramentados en el Consejo Legislativo respectivo de cada región.



Sin embargo, un decreto publicado en la Gaceta Oficial que circula hoy en medios establece que "los Consejos Legislativos no podrán juramentar a aquellas gobernadoras proclamadas y gobernadores proclamados que no hayan prestado juramento previo ante esta Asamblea Nacional Constituyente"



Desde este miércoles Maduro ha asistido a distintos actos de toma de poder de los oficialistas que resultaron electos.