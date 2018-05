Maduro muestra gestos de "un nuevo comienzo" tras su cuestionada reelección

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, mostró hoy los primeros gestos del "nuevo comienzo" que ha prometido para su país luego de ser reelegido el pasado domingo para gobernar hasta el año 2025, en unos comicios no reconocidos por numerosos gobiernos.

Maduro anunció ayer que la llamada revolución bolivariana que lidera se regirá por seis líneas de acción para "un nuevo comienzo" en el país petrolero, que bajo su primer mandato entró en una severa crisis económica.



La primera directriz habla sobre el diálogo, la pacificación y reconciliación y, en este sentido, ha pedido la liberación de detenidos por las protestas antigubernamentales en el país de los últimos años, que no hayan cometido "graves crímenes o asesinatos".



Este viernes se confirmó la excarcelación de 20 personas que eran consideradas "presos políticos" en Venezuela, algo que las organizaciones de derechos humanos han celebrado sin dejar de recordar que son cerca de 350 los que siguen detenidos por razones políticas.



La ONG Foro Penal, que defiende a la mayoría de estos prisioneros, explicó que estas 20 personas habían sido detenidas en abril de este año por participar en protestas que tenían que ver con las fallas eléctricas en el país.



"No son de manifestaciones del año 2014 ni de manifestaciones del año 2017. Son protestas sociales que pasaron a ser presos políticos precisamente porque el objeto es intimidar, es evitar que protesten", dijo en rueda de prensa Alfredo Romero, director ejecutivo de la organización no gubernamental.



Señaló que mientras se anuncia la liberación de algunos, se arrestan a otros, pues según dijo, ayer hubo dos detenciones.



Por su parte, el vicepresidente de la ONG, Gonzalo Himiob, instó al Gobierno venezolano a extender los beneficios de liberación con medidas "amplias" a todos los opositores presos.



"Al día de hoy no hemos determinado ni el contenido completo, ni el alcance ni los destinatarios ni los criterios que se están utilizando para decidir quién termina favorecido con estos gestos de el poder", apuntó.



Himiob pidió además "tener cuidado" con las conversaciones que se den para la liberación de opositores pues, señaló, "cada vez que el señor (exjefe del Gobierno español José Luis) Rodríguez Zapatero se involucra en unas conversaciones sobre presos políticos en Venezuela es verdad se logra la excarcelación de unos pocos, pero en paralelo se encarcela a muchos más".



Rodríguez Zapatero estuvo la semana pasada en Venezuela y logró la liberación de 11 directivos del banco Banesco, según la información ofrecida por la propia entidad financiera.



Maduro se reunió hoy con el presidente de Banco de Desarrollo de América Latina CAF, Luis Carranza; el Nuncio Apostólico en Venezuela, monseñor Aldo Giordano, y con el senador estadounidense Bob Corker, presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de EE.UU.



Todos estos encuentros se realizaron en privado y, según el canal estatal VTV, se enmarcan en la "agenda del diálogo" anunciada por el Ejecutivo.



Por otro lado, los ministros venezolanos de Economía y Finanzas, Simón Zerpa, y de Comercio Exterior, José Vielma Mora, recibieron a varios diplomáticos europeos para dar seguimiento a la segunda línea establecida por el presidente reelegido, la de la recuperación económica.



Zerpa y Vielma Mora dieron cuenta hoy a través de Twitter de sus encuentros con el embajador Carlos Almeida, de Portugal; Jesús Silva, de España; Romain Nadal, de Francia; Norbert Braakluis, de Países Bajos; Silvio Mignano, de Italia; Nikolaos Kotrokois, de Grecia, y Sevki Mütevellioglu, de Turquía.



También recibieron a los encargados de negocios de Reino Unido, Nicolás Harrocks; de Alemania, Daniela Vogl; de Austria, Gerhad Erdely; de Polonia, Milena Lukasiewicz y de Suiza, Sonja Reifler.

Estas reuniones, según los ministros, sirvieron para estudiar posibles acuerdos en materia económica, revisar inversiones e intereses comerciales, crear alianzas estratégicas y para establecer unas relaciones "justas de beneficio mutuo".



Las otras líneas establecidas por Maduro versan sobre la lucha contra la corrupción, el fortalecimiento de los programas sociales, la defensa de Venezuela frente a "los ataques del imperialismo" y ratificar el rumbo del país hacia un socialismo "bolivariano, chavista, humanista y multidimensional".