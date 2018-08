Manifestantes en Lima se unen en "pañuelazo" a favor del aborto en Argentina

Un nutrido grupo de manifestantes, mujeres en su mayoría, se congregó hoy en los exteriores de la embajada de Argentina en Lima para unirse al "pañuelazo" convocado en la región para apoyar la ley sobre el aborto legal, que se debate en ese país.

Cientos de mujeres con pañuelos verdes al cuello llegaron a los exteriores de la embajada, con pancartas y el sonido de tambores, para expresar su solidaridad a las organizaciones feministas que esperan la aprobación de la ley en el Congreso de Argentina.



Las manifestantes repetían en coro "Aborto sí, aborto no, eso lo decido yo", " Asesinos, asesinos son ustedes, que en aborto clandestino las que mueren son mujeres", entre otros lemas de respaldo a la iniciativa legal.



Junto a los grupos feministas que respaldan la legalización del aborto en Argentina, también llegaron a los exteriores de la embajada, algunos grupos denominados "Pro Vida" portando globos y carteles a favor de la "Ola Celeste", que identifica a las organizaciones conservadoras que están en contra del aborto.



Un contingente policial mantuvo separados a ambos grupos, que se lanzaban cánticos mutuamente, para evitar un enfrentamiento en los exteriores de la sede diplomática.



Una de las participantes en el "pañuelazo", Sandra de la Cruz, militante en el Foro Juvenil de Izquierda, declaró a Efe que su presencia responde a la "solidaridad con las miles y millones de argentinas que han venido luchando durante décadas por este derecho que es de todas las mujeres en el mundo".



El debate del aborto legal en Argentina "marca un precedente fundamental para todos los países de Latinoamérica, que tiene que ver con la necesidad y el derecho que tenemos las mujeres de decidir sobre nuestra vida y nuestro cuerpo", afirmó De la Cruz.



Asimismo, agregó que representa un "golpe de horizonte a todas las mujeres feministas para poder luchar y poner en agenda la lucha por la autonomía de nuestros cuerpos, por nuestros derechos sexuales y reproductivos".



Otra manifestante, Malú Machuca, expresó a Efe que "no podemos soportar que mueran más niñas, adolescentes y jóvenes, en camas de abortos clandestinos".



La estudiante señaló que "cuando no hay una ley de aborto, las que mueren son las pobres, (porque) las que pueden pagar, las 'pitucas', se van a abortar a donde sea, a una clínica, pero las pobres son las que se mueren".



Para Machuca, "mientras más espacios se vayan abriendo para que las mujeres sobrevivan, puedan vivir vidas dignas en países cercanos al nuestro, la gente se va a dar cuenta que las mujeres en Perú necesitamos las mismas oportunidades".



Otras organizaciones sociales peruanas manifestaron su respaldo al aborto legal a través de sus cuentas de Twitter, como la Asamblea de Mujeres y Diversidades de Lima que se unió "a la demanda de nuestras hermanas argentinas".



De la misma forma, la organización feminista Demus envió "mucha fuerza a nuestras compañeras feministas en Argentina en su lucha por aborto legal seguro y gratuito.



"Estamos seguras que #SeráLey y que el patriarcado se va caer, se va caer", agregó la organización no gubernamental defensora de los derechos sexuales y reproductivos de mujeres en Perú.