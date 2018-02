Marco Rubio dice que el mundo apoyaría un golpe de Estado contra Maduro

El senador republicano Marco Rubio, una de las voces más influyentes en la política latinoamericana del presidente de EE.UU., Donald Trump, dijo hoy que el mundo apoyaría que las Fuerzas Armadas de Venezuela dieran un golpe de Estado contra el mandatario de ese país, Nicolás Maduro.

"El mundo apoyaría a las Fuerzas Armadas en Venezuela si decidieran proteger a su pueblo y restaurar la democracia sacando al dictador (del poder)", escribió hoy el legislador de origen cubano en su cuenta de la red social Twitter.

The world would support the Armed Forces in #Venezuela if they decide to protect the people & restore democracy by removing a dictator

