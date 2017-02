Más de 1,4 millones de hogares chilenos sin agua por fuertes lluvias

Más de 1,4 millones de hogares de Santiago estaban afectados este domingo por un corte de agua producto de fuertes lluvias en tres regiones del centro de Chile y que dejaron cuatro muertos, informó Claudio Orrego, gobernador de la capital chilena.

Las fuertes lluvias, que comenzaron el sábado, provocaron deslizamientos de tierra y escombros que cayeron sobre el río Maipo, que surte a la gran mayoría de Santiago, capital de unos 6,5 millones de habitantes, causando gran turbiedad en sus aguas, lo que llevó a las autoridades a interrumpir el servicio.

"Estamos hablando de 1.450.000 hogares que van a estar afectados por este corte de agua que a partir de las 08H00 de la mañana (11H00 GMT) será total o parcial en 30 comunas" de Santiago, dijo Orrego en una conferencia de prensa.

Las autoridades indicaron que los locales comerciales y restaurantes que no cuenten con agua potable deben mantenerse cerrados, mientras que los colegios de Santiago deberán cancelar el inicio de clases previsto para el lunes.

"Cuándo se va a reponer el agua potable, no lo sabemos todavía. Mientras no baje la turbiedad del río Maipo no podemos garantizar el restablecimiento del servicio", afirmó Orrego.

Las fuertes precipitaciones afectan principalmente a las regiones de Valparaíso, Santiago y O'Higgins, en la zona central del país, donde se produjeron desbordamientos de ríos y deslizamientos de tierra que han dejado cuatro muertos, siete desaparecidos y más de mil personas aisladas.

En abril de 2016, fuertes lluvias golpearon Santiago y dejaron tres muertos, masivos cortes de agua y el cese de operaciones de una importante mina de cobre.