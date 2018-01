Más de 200 heridos en colisión entre dos trenes en Sudáfrica

Más de 200 personas resultaron heridas en una colisión entre dos trenes que se produjo cerca de la localidad de Germiston, en las inmediaciones de Johannesburgo, en Sudáfrica, informan medios locales.

Hasta el momento no se ha informado de víctimas mortales tras la colisión producida entre los dos trenes de pasajeros en la estación de Geldenhuys, y un balance provisional citado por el portal de noticias eNCA habla de 163 personas con "lesiones moderadas" y 52 sufrieron heridas leves.

Uno de los vagones descarriló pero no volcó, según el servicio de emergencias ER24, cuyos efectivos se trasladaron al lugar de los hechos para atender a los heridos y trasladarlos a hospitales cercanos.

La operadora Metrorail todavía no ha confirmado la causa del accidente, aunque ER24 afirma que las autoridades locales se han trasladado al área para poner en marcha una investigación que aclare cómo se produjo.

Este incidente se produce tan solo cinco días después de un accidente producido cerca de Kroonstad, en el centro de Sudáfrica, en el que un tren colisionó con un camión que se saltó un paso a nivel, dejando al menos 18 muertos y más de 250 heridos. (Lea aquí: Asciende el número de muertes en un accidente de tren en Sudáfrica)

@CityofJoburgEMS responding to a train collusion incident to assist ekurhuleni emergency services in Germiston - patients still being taken to hospital. Fortunately no fatalities pic.twitter.com/0om2NnH91Y

— Nana Radebe (@radebe_nana) 9 de enero de 2018