Más de mil personas, muchas de EEUU, protestan en México contra Trump

Haciendo eco a multitudinarias protestas en Estados Unidos y el mundo, unas mil personas -la mayoría estadounidenses- manifestaron este sábado con música y pelucas en Ciudad de México para exigir al flamante presidente Donald Trump que respete los derechos de las mujeres, homosexuales e inmigrantes.

"¡No Trump, no racism, USA!" (No a Trump, no al racismo, Estados Unidos!) gritaban cientos de estadounidenses en la transitada avenida Reforma al dirigirse a la embajada de Estados Unidos en Ciudad de México, donde otras 500 personas ya protestaban con pancartas.

"Los derechos de las mujeres, de los afroamericanos, de los gays... todos son derechos humanos y me parece importante no dar marcha atrás, sino extender los derechos incluyendo a más gente", dijo a la AFP Bill Cox, un maestro de 60 años nacido en Nueva York y radicado en México desde hace cinco años.

Los manifestantes gritaban "íEl pueblo unido jamás será vencido!" mientras esgrimían pancartas con rostros árabes, negros, asiáticos y latinoamericanos.

"Estamos aquí porque no queremos que Trump dure los cuatro años (de su mandato). Realmente esperamos que sea destituido o que los republicanos se den cuenta de lo que hicieron y se alcen contra él", dijo Betty, una estadounidense de 60 años que vacaciona en México.

Para Betty, quien no quiso dar su apellido, Trump "no es un presidente legítimo", está haciendo "promesas que no puede cumplir", mientras "gente racista tuvo voz a través de él".

Con pancartas en las que se leía "Fuera Trump", "Abajo las fronteras" y "Respeta mi existencia o espera resistencia", los manifestantes bloquearon parcialmente la avenida mientras decenas de policías de tránsito los rodeaban y detenían el tráfico vehicular.

Laura, una dominicana-estadounidense de 25 años, se dijo "muy triste" de tener a Trump como su presidente, mientras varias chicas escribían en cartulinas "Nasty woman keep fighting" (mujer repugnante continúa luchando), en una clara referencia a la frase que lanzó el magnate a su rival demócrata Hillary Clinton durante un debate electoral.

En Oaxaca (sur), otras 200 personas manifestaron contra Trump, mientras las tapas de los diarios nacionales hacían todas referencia a la investidura del republicano, con titulares como "Jura Trump, protesta el mundo" o "Trump mantiene su proteccionismo".

Decenas de miles de personas salieron a las calles de ciudades de todo el mundo protestando contra Trump y sus despectivas declaraciones contra las minorías y las mujeres.