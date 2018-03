Mattel lanza Barbie de Frida Kahlo por Día de la Mujer

La muñeca en honor a Frida Kahlo hace parte de la línea “Sheroes” de Mattel, que tiene como iniciativa, y con motivo del Día Internacional de la Mujer, inspirar a las niñas por medio de mujeres que han dejado huella a lo largo del tiempo.

Con esto, la compañía busca hacer honor a las contribuciones que la pintora mexicana hizo para el arte y las mujeres. Hoy en día, su legado permanece y Mattel desea mantener su recuerdo vivo en las más pequeñas.

Mattel, a través de esta campaña, se compromete a empoderar el rol de la mujer mostrando íconos femeninos que han sido reconocidas por su valentía y que pueden ser inspiración para miles de niñas en el mundo.

Además de Frida son otros 17 íconos femeninos de distintas nacionalidades que se ven plasmados en barbies. Por latinoamérica solo se encuentran Frida y la golfista Lorena Ochoa, también de México. Algunas otras son la cineasta Patty Jenkins, la física de la NASA Katherine Johnson, la campeona de boxeo Nicola Adams.

Este hecho va acompañado del hashtag en Twitter #MoreRolModels (#MásMujeresInspiradoras), el cual es promovido en la cuenta @Barbie. Con ello buscan que personas de todo el mundo utilicen el hashtag para mencionar a mujeres que son ejemplos a seguir por sus aportes a la sociedad.

En esa misma cuenta de Twitter se publicó un video con el que se busca “iluminar a modelos femeninos pasados y presentes con el fin de inspirar a más niñas”. En él se pueden observar distintos modelos de muñecas incluidos en la línea “Sheroes”.

In honor of #InternationalWomensDay, we are committed to shining a light on empowering female role models past and present in an effort to inspire more girls.

Join the conversation by sharing your role models using #MoreRoleModels. pic.twitter.com/5oJnZywk7s

— Barbie (@Barbie) 6 de marzo de 2018