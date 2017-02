Mejora salud del autor del ataque del Louvre

El estado de salud del hombre que atacó con machetes a cuatro militares gritando "Allahu Akbar" (Alá es el más grande) en el centro comercial del museo de Louvre, en París, "ha mejorado" y "su vida ya no corre peligro", indicó el sábado una fuente cercana a la investigación.

El hombre, que resultó gravemente herido por un disparo de los soldados, sería un egipcio de 29 años residente en Emiratos Árabes Unidos.

Por el momento está entubado y no puede comunicarse por lo que no puede ser interrogado por los investigadores, indicó la misma fuente.

Egipto condena el ataque



Mientras tanto, Egipto condenó este sábado el ataque con machete contra un grupo de militares en el centro comercial del museo del Louvre, en París.

El viernes, este hombre que llevaba dos machetes atacó a cuatro militares, hiriendo levemente a uno de ellos, en la entrada del Carrusel del Louvre, la galería comercial adyacente al museo.

Uno de los soldados respondió al ataque con un disparo y el agresor resultó gravemente herido en el vientre.

"El gobierno y el pueblo egipcio están con el gobierno y el pueblo francés frente al terrorismo", dijo el ministerio de Exteriores en un comunicado.

Egipto "condena el ataque terrorista" y pide a "la comunidad internacional que multiplique sus esfuerzos para luchar contra el fenómeno peligroso (del terrorismo)", añadió.

Las autoridades egipcias no hicieron ninguna alusión a que el autor sería un egipcio de 29 años residente en Emiratos Árabes Unidos y que entró legalmente en Francia el 26 de enero en un vuelo procedente de Dubái.

Aunque no se conocen sus motivaciones, el presidente francés François Hollande dijo que no hay duda del "carácter terrorista" del ataque, que por el momento no ha sido reivindicado.