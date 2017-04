Mercosur exhorta a Venezuela a garantizar la separación de poderes

Los países del Mercosur exhortaron a Venezuela a garantizar la separación de poderes y a respetar el cronograma electoral previsto, en una declaración conjunta firmada este sábado en Buenos Aires.

Los cancilleres de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay emitieron el documento "teniendo en cuenta la ruptura del orden democrático en la República Bolivariana de Venezuela", a la que le reclamaron tomar medidas "para asegurar la efectiva división de poderes".



Los cancilleres del bloque instaron al gobierno de Nicolás Maduro "respetar el cronograma electoral".



"Claramente vemos que ha habido una intromisión sistemática del Tribunal Supremo de Justicia sobre la Asamblea Nacional, la cuestión del desacato ha sido usada sistemáticamente a lo largo del tiempo (...) eso muestra que la separación de los poderes, que es esencia del orden democrático, no se cumple", dijo la canciller de Argentina, Susana Malcorra.



Malcorra leyó la declaración en una rueda de prensa en la Cancillería argentina, junto con sus colegas Eladio Loizaga (Paraguay), Rodolfo Nin Novoa (Uruguay) y Aloysio Nunes (Brasil).



Argentina, como presidencia temporaria del Mercosur, convocó el viernes de urgencia a los cancilleres del bloque para analizar la "grave situación institucional" del país caribeño.



"Estamos abogando a que se cumpla el cronograma electoral, para las elecciones a gobernadores, que fueron postergadas (en 2016), a autoridades comunales previstas para 2017 y a las presidenciales de 2018", agregó la ministra argentina.



"Es cierto que (que el gobierno venezolano) ha decidido volver atrás algunas decisiones que se tomaron pero también es cierto que se ha mantenido lo que tiene que ver con el desacato. La separación de los poderes no está funcionando", dijo Susana Malcorra.



En nombre de sus colegas, la ministra destacó que "es fundamental que los instrumentos democráticos se activen en tiempo y forma".



Malcorra aclaró, en tanto, que la aplicación de la Cláusula Democrática en el Mercosur, así como de la Carta Democrática en la OEA "no implica una suspensión" del país sino que "es el lanzamiento de este proceso".



Mientras se desarrollaba el encuentro en un hotel de Buenos Aires, en las puertas de la Cancillería, hubo manifestaciones a favor y en contra del gobierno de Nicolás Maduro.



Medio centenar de activistas de izquierda de Argentina hicieron un acto bajo la consigna "Venezuela es Mercosur, No al golpe", pero del otro lado, ciudadanos venezolanos residentes en Buenos Aires se expresaban contra el régimen chavista, aunque se mantuvieron alejados para evitar enfrentamientos.