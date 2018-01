“Mi hija no es un monstruo”: padre de la joven que asesinó a su novio

No para el desconcierto por el caso de Nahir Galarza, la joven de 19 años que confesó haber matado el viernes 29 de diciembre a su novio en la ciudad argentina de Gualeguaychú. (Lea:A prisión joven argentina que asesinó a balazos a su novio)

Las autoridades siguen recopilando pruebas del horrendo crimen que conmocionó a los argentinos y que hoy tiene a dos familias devastadas. El policía Marcelo Galarza, padre de Nahir, aseguró en una entrevista que ella no es un monstruo. “Nosotros estamos perdiendo una hija, ellos perdieron un hijo”, afirmó a Infobae.

El hombre quien estuvo en la mira de las autoridades, pues su hija utilizó el arma de dotación para propinarle dos disparos al joven Fernando Pastorizzo, expresó que la relación amorosa que sostenían ambos jóvenes “era tormentosa” y contó que en varias oportunidades ella fue golpeada por el joven de 20 años.

"Un día fue a rendir un examen a la universidad y 15 minutos antes tenía 100 llamadas telefónicas, era completamente hostigada…Hay testimonios de que la golpeaba. No estoy diciendo que un hecho justifica el otro; simplemente yo también quiero saber qué pasó y qué hay detrás de todo esto. Creo que el teléfono que se secuestró va a ser importantísimo para que se determine la razón. Quizás ella no se animó a hablar conmigo, quizás me protegió más de lo debido", afirmó.

La policía tienen en su poder los teléfonos celulares de ambos jóvenes y analizan las conversaciones que sostenían buscando pistas de los móviles de este asesinato.

Los amigos de ambos han declarado que había fotos de ellos golpeados, por lo que esas imágenes serán rescatadas.

La familia de la víctima y allegados protagonizaron una marcha para exigir justicia.

Por su parte, el abogado de Galarza, Víctor Rebossio, afirmó que cuando esté ordenada la salud de la universitaria “y un psiquiatra diga que han pasado los efectos de lo que podría haber tenido, podrá aclarar su situación y merecer un trato de la justicia y no de las turbas que nos han faltado al respeto y nos están apabullando”.