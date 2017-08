Modelo británica insiste fue secuestrada, pese a dudas

La modelo británica que dice haber sido secuestrada en Italia dice que entiende por qué alguna gente no le cree, pero insiste en que estaba segura que iba a morir durante la aterradora experiencia.

Chloe Ayling dijo que fue invitada a un estudio fotográfico falso en Milán, que fue drogada, metida en una valija y secuestrada por criminales que amenazaron con venderla mediante páginas ilegales de la internet.

"No tengo palabras para expresar lo horrorizada que estaba ... pensé, 'de aquí no salgo viva'", dijo Ayling, de 20 años, al Mail on Sunday.

Añadió que sus captores amenazaron con matarla si trataba de huir.

Quedó en libertad seis días después cuando uno de sus captores la llevó al consulado británico. La policía italiana ha arrestado a un hombre polaco de 30 años identificado como Lukasz Herba.