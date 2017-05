Muere niña de 11 años en parque de diversiones en Inglaterra

Una niña de once años murió minutos después tras caer durante el descenso de una barca en una atracción mecánica de tipo acuática en el Drayton Manor Park, en Inglaterra.

El accidente se registró este martes en momentos que la menor disfrutaba de los servicios del "juego", llamado Splash Canyon, que es publicitado por el parque de diversiones como "la más impredecible y emocionante de las bajadas rápidas".

Testigos del episodio expresaron a la BBC de Londres que los empleados del parque rescataron con vida a la niña y le prestaron los primeros auxilios; en cuestión de minutos la niña, de la que las autoridades no han dado a conocer su identidad, fue trasladada por helicoptero al hospital infantil de Birmingham, donde los médicos siguieron el protocolo para esa emergencia; sin embargo la menor no aguantó. "Desgraciadamente, la niña murió después de llegar al hospital", dijo un vocero del servicio de emergencias; sin embargo no informó cuáles fueron las lesiones sufridas por la menor que causaron su deceso.

El gerente del parque de atracciones, George Bryan, visiblemente afectado, leyó la siguiente declaración de la empresa a la opinión pública: "Estamos todos realmente conmocionados y destrozados, y nuestros pensamientos están con la familia y amigos en este momento terriblemente difícil".

El parque permanecerá cerrado hoy en señal de duelo.