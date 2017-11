Mujer acusa a Bush padre de agarrar su trasero cuando era presidente

Una mujer del estado de Michigan (EE.UU.) acusó al expresidente de Estados Unidos George H. W. Bush (1989-1993) de haberle agarrado el trasero sin su consentimiento en abril de 1992, en un acto para las elecciones que perdió frente a Bill Clinton.

La mujer explicó en una entrevista publicada este viernes por la cadena CNN que el tocamiento inapropiado sucedió durante la toma de una fotografía en grupo en un acto de la campaña de reelección de Bush padre en Dearborn (Michigan, EE.UU.).



"Nos acercamos para una foto de familia y fue como 'ímierda!'", señaló describiendo el momento en que Bush le tocó las nalgas.



"Fue como un apretón suave", añadió.



La mujer, que ahora tiene 55 años, indicó que en su momento creyó que el tocamiento del entonces presidente fue "probablemente un accidente", pero que ahora, ante la cantidad de acusaciones similares, decidió salir a contar su caso.



"Todo el foco ha sido en que ahora es mayor. De acuerdo, pero no era mayor cuando me ocurrió a mí", sentenció.



En ese momento el exmandatario tenía 69 años.



Con esta denuncia ya son siete las mujeres que acusaron en las últimas semanas a Bush padre de tocamientos inapropiados desde que la actriz Heather Lind alegara que el expresidente le agarró el trasero mientras posaban juntos en la presentación de una serie de televisión en 2013.



La última acusación la había hecho pública el pasado lunes Roslyn Corrigan, que aseveró que el exmandatario le tocó el trasero en un evento en noviembre de 2003, cuando ella tenía 16 años y Bush tenía 79.



"George Bush no tiene en su corazón (la intención) de causar intencionalmente daño o aflicción a nadie, y vuelve a disculparse a cualquiera al que pueda haber ofendido durante una fotografía", dijo entonces el portavoz del expresidente, Jim McGrath, a la revista Time, que fue la que desveló la última acusación.



Además de las tres mujeres ya mencionadas, la actriz Jordana Grolnick, la escritora Christina Baker Kline, la excandidata política de Maine Amanda Staples, y una experiodista de Pensilvania, Liz Allen, acusaron también al expresidente de haberles agarrado el trasero sin su consentimiento en actos celebrados entre 2004 y 2016.



El candidato republicano al Senado de Estados Unidos por Alabama, Roy Moore, enfrentó esta semana una nueva acusación de abuso sexual a menores, la quinta, después de que una mujer denunciase que el político la acosó cuando tenía 15 años y trabajaba como camarera.



Estas acusaciones se han producido después de que estallara una campaña contra el acoso sexual a raíz del reciente escándalo de Harvey Weinstein, uno de los productores más poderosos de Hollywood y al que decenas de mujeres acusan de supuestos comportamientos abusivos y de presuntas violaciones.