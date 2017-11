¡Mundo al revés! La imagen de la piña con pizza de la que todos hablan

Un tajada de una jugosa piña acompañada con pequeños trozos de pizza ya es viral en redes sociales.

La publicación de un tuitero con la imagen de la piña con pizza y la pregunta: ¿Cómo te hace sentir? ha generado decenas de comentarios y la publicación ha alcanzado unos 88.831 retweets y más de 200 mil me gusta.

Como se recordará el debate sobre la pizza hawaiana ( pizza con trozos de piña) cobró fuerza en febrero de este año cuando al preguntarle al presidente islandés Gudni Johannesson, qué pensaba de que las pizzas llevaran piña, este respondió que la odiaba y que, si podía, prohibiría la receta. (Lea:¿Prohibir la pizza hawaiana?)

Lo que desató revuelo en redes sociales pues muchos amantes de la pizza hawaiana salieron en su defensa.

Ahora con la imagen de la piña con pizza, algunas personas han manifestado su descontento frente a la curiosa combinación y otros por el contrario anhelan probar un trozo de ella.

How does this make you feel? pic.twitter.com/wyWteMeMRD

— Dunny (@lykebutts) 7 de noviembre de 2017