“Nadie debería sentirse inseguro en su escuela”: Trump sobre el tiroteo

El presidente de EE.UU., Donald Trump, lamentó hoy el "terrible" tiroteo registrado en una escuela del sureste de Florida, que ha dejado un muerto y una veintena de heridos, y ofreció asistencia a las autoridades locales si es necesario.

"Mis oraciones y condolencias están con las familias de las víctimas del terrible tiroteo en Florida. Ningún niño, maestro ni nadie más debería sentirse jamás inseguro en una escuela estadounidense", dijo Trump en un mensaje publicado en la red social Twitter.

Las imágenes de televisión muestran a cinco agentes de policía esposando e introduciendo en una patrulla a un sospechoso, que se cree que actuó en solitario en el tiroteo registrado en el colegio Marjory Stoneman Douglas High School de la ciudad de Parkland, en el condado de Broward (sureste de Florida).

My prayers and condolences to the families of the victims of the terrible Florida shooting. No child, teacher or anyone else should ever feel unsafe in an American school.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 14 de febrero de 2018